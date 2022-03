Hace poco se confirmó la separación entre Alejandro Riaño, reconocido por su personaje de 'Juanpis González', y la influenciadora Marialejandra Manotas. Aunque la noticia tomó por sorpresa a algunos de sus seguidores, desde hace algún tiempo se murmuraba en redes sociales sobre un posible divorcio.

El comediante pidió respeto por la difícil situación que están atravesando como familia y aclaró que, simplemente, tomaron la decisión de alejarse porque sus vidas estaban enfocadas en diferentes rumbos.

"Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos", destacó Alejandro Riaño.



Al igual que esta pareja, en 2022 varios famosos a nivel nacional e internacional han decidido acabar con sus relaciones amorosas, la mayoría de ellas, consolidadas por varios años. Le contamos de quiénes se trata.



Hassam y Tatiana Orozco

Los 18 años de relación entre el comediante y la emprendedora llegaron a su fin hace pocos días. Hassam confesó en sus redes sociales que le había sido infiel a su esposa, con quien tiene dos hijas, y que la había maltratado.



Razón por la cual le pidió a sus seguidores que tuvieran cuidado con sus comentarios, pues se trata de una dificil situación familiar en la que sus hijas están de por medio.

La pareja decidió poner fin a su matrimonio a principios de este mes. Foto: Instagram @tata.oro

"Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero, y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella", resaltó.

Kimberly Reyes y Federico Severini

La actriz, recordada por su papel de 'Lucía Arjona' en 'Diomedes: el cacique de La Junta', confirmó, a finales de febrero, que dio fin a su relación con Federico Severini.



Kimberly aseguró que fue un proceso de mutuo acuerdo y que quedaron en buenos términos. Además, desmintió que los motivos de la ruptura estuvieran relacionados con una infidelidad.



La pareja estaba casada desde 2016. Foto: Instagram: @fedeseverini

"Sencillamente decidimos dejar las cosas así, hicimos todo lo que se pudo, hoy en día lo más bonito es que podemos tener un concepto súper lindo de ambos, seremos grandes amigos y aprendimos mutuamente", aseguró en sus historias de Instagram.

Epa Colombia y Diana Celis

El 15 de febrero la empreseria de keratinas, Epa Colombia, le reveló a sus seguidores que había dado fin a su relación con la futbolista Diana Celis.



La 'influencer' le explicó a sus seguidores que todo tiene un ciclo y el suyo con la jugadora del Santa fe había culminado, entre otras cosas, porque quería tener tiempo para estar sola.



Diana Celis y Epa Colombia llevaban seis años de relación. Foto: Instagram: @diana.celis5

"Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola", afirmó.

Jason Momoa y Lisa Bonet

A nivel internacional, una de las separaciones que más resonó en el mundo del entretenimiento fue el de los actores Jason Momoa y Lisa Bonet, quienes decidieron emprender caminos separados luego de 17 años de relación.



Aunque eran una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron divorciase, al parecer, por la apretada agenda de Momoa, quien solo este año espera estrenar cuatro películas.



Jason Momoa, quien recientemente protagonizó 'Aquaman', y su exesposa Lisa Bonet. Foto: Valerie Macon / AFP

"Lisa quiere estar en Los Ángeles y no está interesada en ir a otras localizaciones para largos periodos de tiempo con él", explicó una fuente cercana a la expareja a al revista 'People'.



La situación laboral del actor hizo que se dieran cuenta que tenían prioridades diferentes y que habían cambiado sus intereses.

