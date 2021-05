Alejandro Riaño respondió a críticas tras salir a marchar con su hija

El comediante Alejandro Riaño, de 35 años, ha sido una de las figuras públicas criticas con el Gobierno de Iván Duque. De igual manera, ha demostrado un gran apoyo al paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril en rechazo a la reforma tributaria que ya fue retirada.



El humorista salió a marchar en el primer día de manifestaciones junto a la Asociación Colombiana de Actores (ACA). Con él marcharon otros artistas como Adriana Lucía, Julián Román, Alejandro Águilar y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula.



Riaño, que es padre de dos pequeños bebés gemelos y una niña, publicó este viernes 7 de mayo en su cuenta de Instagram (red social en la que tiene más de un video 1 millón de seguidores), un 'Live' en el que aparece marchando junto a su esposa, Alejandra Manotas, y la menor, de 2 años y medio.



"Con paz todo vale la pena. Paro por mi hija, paro por mi país, y paro por quienes no tienen. ¡Siempre pararé con amor!", escribió el comediante en la publicación.



Las críticas no se hicieron esperar. Muchos usuarios lo tacharon de 'irresponsable' por salir a manifestarse con la niña en brazos. Algunos internautas señalan que, si bien la mayoría de protestas son pacíficas, la situación social en Colombia es preocupante y, en ocasiones, las manifestaciones se pueden tornar violentas.



"Para que exponen a los niños?! Por favor, prudencia", señaló uno de sus seguidores en los comentarios.



El comediante decidió responder a los señalamientos en su contra mediante sus historias de Instagram, asegurando que no pondría en riesgo a su hija. "Sé cómo hacerlo, siempre estaré con ella marchando, no solo por su futuro, sino por el futuro de los demás", indicó.



Adicionalmente, dijo que quería inculcarle ese pensamiento. "Le enseñaré a que por eso se lucha, siempre desde el amor", señaló.



