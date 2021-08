'La acompaño como amigo que soy': Alejandro Riaño a Azcárate

Tras dos meses de silencio, la actriz y presentadora colombiana Alejandra Azcárate apareció en redes sociales hablando sobre el escándalo en el que se vio involucrada recientemente. Es decir, la incautación de más de 400 kilos de cocaína en una aeronave que es propiedad de la empresa en la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, aparece como representante legal.

"Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios porque no hay una sola esquina apacible”, dice la actriz durante el video que posteó en su cuenta de Instagram el pasado primero de julio.



La publicación no demoró en tomarse las redes sociales y causar todo tipo de comentarios. Entre ellos, de algunos de sus colegas y cercanos quienes se manifestaron apoyando a Azcárate en lo que ella definió como "un infierno".



Alejandro Riaño, el humorista reconocido por su papel de 'Juanpis González', fue uno de los personajes que se pronunció. "Así como me alegro siempre por sus triunfos, en estos momentos difíciles, no la abandono y la acompaño como amigo que soy", escribió en la publicación.



El comediante, quien compartió escenario con Azcárate en el programa 'Los comediante de la noche', también destacó que la conocía desde hace más de 12 años y la describió como una mujer con "carácter, frentera, sin pelos en la lengua y sobre todo, una mujer que se ha ganado todo trabajando, luchando como muy pocas personas lo han logrado hacer 'con honestidad'".



Es así, para Riaño, como ella ha llegado a presentarse en los escenarios más importantes del mundo.



En el comentario, a su vez, se lee que el humorista la destaca como una profesional impecable y una "buena" amiga. "En temas políticos, muchas veces pensamos de manera diferente, y no por eso voy a dejar de quererla y respetarla", aclaró el comediante; quien además agregó que la vida se trata de dialogar y de poder escuchar distintas maneras de pensar.



Al final dijo: "Como amigo de Alejandra, confío y acompaño a Alejandra Azcarate en las buenas y en las malas. Un abrazo y aquí estamos para lo que necesites ¡FUERZA!".



Tras la publicación, usuarios en redes criticaron a Riaño por el respaldo a la actriz volviéndolo tendencia número 1 en Twitter. "Ay Alejo de usted precisamente yo creo que la gente no se lo esperaba...", "mejor no se hubiera pronunciado en cuanto a este tema, "se nos cayó un ídolo", escribieron algunos.

Otras celebridades también mostraron su respaldo como Claudia Bahamón, Lina Tejeiro, Paola Turbay, Natalia Durán, Lincoln Palomeque y Paola Jara.



Aunque la comediante no ha respondido a los comentarios en la publicación, en sus historias de Instagram dio las gracias por la "la cantidad tan impresionante de mensajes amorosos y solidarios. Infinitas gracias por estar".



A sus detractores, también les dedicó un mensaje: paz, risa, amor, salud y unión familiar. Pd: En Miami solo estuve 3 días a finales de mayo, así que busquen mejores fuentes de información. Ojalá vayan pronto a conocer a Mickey".



Hasta la fecha, las investigaciones continúan. Por el momento se conoce que el avión pasó a un proceso extinción de dominio y que sus rutas cubrían zonas cocaleras.

