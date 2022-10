Tras aproximadamente ocho años de relación, el comediante Alejandro Riaño y la arquitecta María Alejandra Manota anunciaron su separación en marzo del 2022. Sin embargo, recalcaron que seguirían manteniendo una buena relación de amistad motivados por sus tres hijos: Matilde, Agustín y Antonio.



“Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, aseguró Manotas en aquel momento.

Siete meses después de que dieron la noticia de su ruptura, todo parece indicar que tanto Riaño como Manotas decidieron darle una nueva oportunidad al amor.

Ella, por su parte, ha mostrado a quien sería su nuevo novio en varias ocasiones, sin dar mayores detalles. Aunque recientemente contó que lo conoció en el trabajo y que, afortunadamente, se lleva "súper bien" con sus hijos.

"Llevamos casi tres meses y bien, feliz, tranquila, hay paz en mi vida, es lo importante. Es bonito que la gente me apoya, hay otras personas que comentan que me separé y al otro día ya estaba con otro, pero no fue así", dijo Manotas para el programa 'Lo sé todo'.



Riaño, en cambio, no ha hablado mucho de su nueva pareja. Sin embargo, ha subido varias historias a su cuenta de Instagram con un tono bastante romántico, cenando y tomando vino con una mujer, cuya identidad aún no se conoce.

'Te mereces lo mejor'

En una entrevista hecha por el influenciador 'El Gatales', Riaño habló acerca de cómo ha sido el proceso de su separación, y dijo que afortunadamente se llevan muy bien con su exesposa, a pesar de que ambos están saliendo con nuevas personas.

"Me acuerdo el día que me enteré de que estaba saliendo con alguien. Otra persona fácilmente podría decir: ‘Juep... está ya saliendo. (...) Nada, le escribí un mensaje super lindo como: ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor, espero que sea una gran persona y que te cuiden’ ”, explicó, y agregó que para él es muy importante que la nueva pareja de Manotas también se lleve bien con sus hijos.

El comediante agregó que lo mismo pasó en su caso: "Cuando ella se enteró de que yo ya estaba con alguien. Ella me dijo: ‘Ojalá estén muy felices, que te traten muy bien; no la embarres’. Todo super bonito”, dijo.



