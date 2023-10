Alejandro Riaño mostró quién es su novia, con la que lleva un año

El reconocido humorista Alejandro Riaño ha decidido mantener su vida privada al margen del ojo público, y compartir solo alguna pequeña parte de esta a través de sus redes sociales.



Es precisamente su relación sentimental uno de los ámbitos del que evita compartir muchos detalles, y son pocas personas las que conocen quién es su novia actual.

Recordemos que en 2022 Riaño comunicó su divorcio de la empresaria y arquitecta Marialejandra Manotas, con quien tuvo tres hijos (Matilde, Antonio y Agustín), y tiempo después dio a conocer que había empezado a salir con una mujer de la que no se conocía su rostro. "Es abrumador (para ella) ser el centro de atención. No creo que vayan a ver que suba cosas con ella”, afirmó en un Instagram Live al inicio de este 2023.



Sin embargo, parece ser que ahora no le preocupa mucho que sus seguidores conozcan la cara de la mujer con la que comparte su vida, pues precisamente este domingo dejo ver a su nueva pareja, con la que se encuentra de viaje en Armenia.



"Hemos decidido viajar a Armenia", dijo en un video compartido en sus historias de Instagram, en el que se le puede ver en el aeropuerto junto a su novia.

Alejandro Riaño y su novia. Foto: Redes sociales.

Al parecer, la pareja estaba almorzando y luego de tomarse algunas margaritas quisieron aventurarse y visitar a algunos amigos del humorista y empresario, que se encuentran en Armenia.

¿Cómo se conocieron?



El creador de Juanpis González compartió con sus seguidores la historia de su primer encuentro. Estaban en el mismo lugar almorzando y sus hijos tuvieron una interacción (ella tiene un hijo), por lo que se volteó y le dijo “qué lindos”. Acto seguido, iniciaron una conversación y esa misma noche fueron a bailar



“Me enamoró muy rápido”, aseguró.



No obstante, a pesar de contar estos detalles de su relación, también aclaró que es probable que no den a conocer mucho más, pues para ella es “abrumador” ser el centro de atención: “No creo que vayan a ver que suba cosas con ella”.

