Alejandro Riaño muestra constantemente en redes sociales partes de su vida y su relación con sus hijos. Ahora demostró que la tarea de ser papá no le queda grande y que siempre encuentra cómo ayudar a sus pequeños.



En su cuenta de Instagram el comediante apareció intentando arreglar el cabello de Matilde. En el video comentó que tenía una nueva técnica para evitar contratiempos a la hora de peinar a su hija.



“Gracias a las más de 1000 mamás que me recomendaron como peinar a Mati. Aquí la recomendación para todos los papás que no sabemos peinar” escribió el bogotano en la descripción de la publicación.



En la grabación Riaño cuenta que algunas seguidoras le han estado dando tips de peinado. Sin embargo, al famoso parece no agradarle demasiado, por lo que encontró un truco que se adapta a sus necesidades.



El peinado

Luego de cepillar por unos segundos el cabello de Matilde, Alejandro Riaño sacó un tubo de aspiradora, la encendió y procedió a ponerla en el pelo de la niña.



De esta manera, el aparato recoge fácilmente la cabellera sin dejar nada suelto y el comediante logró hacer un peinado sencillo y fácil de realizar. Al finalizar la grabación le preguntó a su hija que si estaba bien y la niña respondió que quedó perfecto.



Entre las respuestas de los seguidores hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la técnica por considerarla peligrosa. Mientras que a otros les pareció una muestra de ingenio.



Por su parte, la mamá de Matilde y expareja de Riaño, Mari Manotas, comentó que era un"super papá”. Rato después el mismo comediante mostró un pantallazo en las historias de una conversación con Manotas, donde queda claro que ella tenía conocimiento del truco de Alejandro Riaño.

