Alejandro Riaño inauguró bar con nombres de políticos en su menú

El famoso comediante Alejandro Riaño, ha aprovechado la popularidad de su personaje 'Juanpis Gonzáles' para sacar al mercado varios productos, entre estos, una cerveza llamada The Jp Beer y unos cigarrillos edición limitada con el nombre The Juanpis cigar.



(Lea también: 'La acompaño como amigo que soy': Alejandro Riaño a Azcárate).



Ahora, el bogotano, de 35 años, está inaugurando The Jp Club, un restaurante- bar ubicado en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá. Dentro del lugar se encontrará también El Teatro, el nuevo escenario en donde el comediante presentará 'The Juanpis Live Show’, programa en vivo de entrevistas a personajes de la política y la farándula colombiana.

“¡Un sueño cumplido! A pocos días de abrir nuestro teatro ‘ElTeatro.co’ y nuestro ‘JP Club’, donde podrán probar la cerveza y comida preferida de ‘Juanpis González’, para así entrar a ver ‘The Juanpis Live Show’ mega recargado”, comentó Riaño el pasado 26 de julio a través de una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram.



(Le puede interesar: Alejandro Riaño, su familia y el malestar por cuenta de la Feria Buró).

Tras la inauguración del lugar se dio a conocer un detalle que llamó la atención de los comensales: los cócteles y platos del menú de Jp Bar llevan nombres alusivos a varios políticos colombianos como Gustavo Petro, Sergio Fajardo, María Fernanda Cabal, Iván Duque, Álvaro Uribe, Iván Cepeda, entre otros.



Entre la variedad de entradas y platos fuertes se pueden encontrar las 'Costillitas de Duqueins', a un precio de $37 mil pesos, 'Los cabal hot wings', a $23 mil, 'Club sandwich del Ubérrimo', a $26 mil, 'El preferido de alvaricoqueins' (un sándwich), a $26 mil, 'El congreso cobb salad', a $18 mil, las 'Mini Hamburgers Lafourie', a $27 mil, y 'Los Nule Texas shrimp BBQ', a $31 mil.



Seguido de esto se encuentra la carta de cócteles, con una amplia variedad sabores, ingredientes y precios -que van desde los 21 mil a los 35 mil pesos -.



La mayoría de estas bebidas tienen nombres que el comediante utiliza para referirse a algunos de los políticos de los que habla en las presentaciones de 'Juanpis': 'Petroski', 'La Nayibe', 'Peñalosix', 'Fajardix', 'Martuchis', 'Santix', 'Cabalchis', 'Cepedix', 'Un Nule de fresa'.



(Le recomendamos leer: ‘Cortamos el chorro’: Riaño habla de su vasectomía).

Facebook Twitter Linkedin

Así luce el menú de Jp Bar. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con Riaño, la apertura de este lugar, el cual comenzará a vender las boletas para su show en vivo este 4 de agosto, va a ayudar a muchas personas. “Todo esto beneficiará a muchísima gente, ustedes no saben todo lo que hay detrás de este gran sueño“, indicó en sus historias.



Por otro lado, cabe recordar que 'Juanpis' ha asegurado que para entrar a su 'club' es necesario ser 'socio' o 'miembro', pues quiere que este sea "un lugar 100% libre de mantecos". Para serlo solo es necesario registrar unos cuantos datos en www.thejpclub.com.



Sin embargo, al parecer, esto solo sería parte de la actuación característica del personaje, el cual suele ser clasista y elitista. En realidad, todos estarían bienvenidos al restaurante- bar y show del comediante.



(Siga leyendo: Alejandro Riaño le apuesta al reciclaje con su nueva marca de cerveza).

Tendencias EL TIEMPO