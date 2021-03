Hombre que habría amenazado a Alejandro Riaño apareció arrepentido

En las últimas horas, el comediante Alejandro Riaño compartió una denuncia en las redes sociales en la que aseguraba que había una cuenta de Twitter que estaba amenazando a sus hijos.



Horas después, recibió el apoyo de sus seguidores y varias personalidades como Adriana Lucía y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula.

Luego, Riaño compartió varios videos en su cuenta de Instagram en los que señaló que que se trataba de una situación reiterativa. "Yo tuve que cambiar todo el tema de seguridad acá. Eso no lo cubre el Estado, no se preocupen", aseguró.



También dijo que la Fiscalía y la Sijín ya estaban investigando el caso. Hizo una reflexión sobre el país y advirtió que no valía la pena ejercer la violencia en contra de otras personas solo por no estar de acuerdo con su opinión política.



(Lea también: Comediante Alejandro Riaño denuncia amenazas contra su familia).



Ahora, se comenzó a difundir un video en el que el supuesto dueño de la cuenta en Twitter confiesa lo que hizo y se muestra arrepentido. Al parecer, sostiene una conversación con una persona que le reclama por las amenazas.

Quiero pedir disculpas, por favor, que me perdone Alejandro Riaño, no quise poner eso de los gemelos. No soy ningún delincuente FACEBOOK

TWITTER

(Además: ‘No nos vamos a callar’: la respuesta de Riaño a amenazas en su contra).



"¿Tú eres el dueño de la cuenta", le pregunta quien lo contacta. El hombre responde afirmativamente, sostiene que se llama Juan Pablo y añade de inmediato que quiere cancelar su usuario de Twitter porque se siente mal por lo que hizo.



"Tú eres bastante duro en esa cuenta, ¿no? Has publicado unas cosas terribles", le dice el hombre que lo contactó. Entretanto, el presunto dueño de la cuenta responde: "Pues bueno, yo no estoy de acuerdo con una vaina de política ahí, pero yo no vuelvo hacer eso".

Apareció el audio de una llamada y un video donde el tuitero que escribió amenazas contra Alejandro Riaño se muestra muy asustado y arrepentido. Que esto sirva de escarmiento para los que creen que tener una cuenta con @Fulano89765 y un dibujo de avatar no los hace irrastreables. pic.twitter.com/Wf84elELoS — Juan Camilo (@JuanCamilo) March 16, 2021

(¿Nos lee desde la app? Vea el video acá).



En otro fragmento del video, después de la conversación, aparece 'Juan Pablo', quien en tono de arrepentimiento pide perdón. "Quiero pedir disculpas, por favor, que me perdone Alejandro Riaño, no quise poner eso de los gemelos. No soy ningún delincuente", señala.



Hasta el momento, el comediante y actor no se ha pronunciado acerca de estas nuevas declaraciones.



(Tal vez le interese: Riaño, Adriana Lucía y más figuras colombianas amenazadas).

Tendencias EL TIEMPO