Alejandro Riaño es uno de los comediantes más reconocidos del país, pues saltó de los stand up shows a crear su propio personaje (Juanpis González), desarrollar sketches y conformar una empresa productora junto a su hermana y muchas personas más para darle visibilidad a esas causas que considera necesarias.



Sin embargo, con el precio de la fama viene la exposición de su vida privada y a esto se refirió recientemente en un Instagram live.

Recordemos que en 2022 comunicó su divorcio de la empresaria y arquitecta Marialejandra Manotas, con quien tuvo tres hijos (Matilde, Antonio y Agustín) y desde entonces sus seguidores se preguntaron qué pasaría con el bienestar de los niños.

Lo cierto es que ambos se han esforzado en llevar de la mejor manera la crianza compartida y así se lo explicó a la revista ‘Aló’ en la edición de septiembre de 2022:



“Con Mari siempre ha sido muy buena la relación. Creo que en el diálogo está todo, en poder perdonar y avanzar. De hecho, cuadré toda mi gira para poder ver a mis hijos, pero si ella me pide el favor de correr el calendario porque tiene un matrimonio, por ejemplo, yo soy flexible... Almorzamos juntos, ella los visita cuando quiera, yo recojo a Matilde todos los días a las 8:30 de la mañana y mis hijos entraron al jardín y están felices”.



(Lea también: Sergio Vega cuenta qué van a hacer con sus hijos tras la muerte de Paula Durán).



Ambos han seguido adelante. Ella, por un lado, con un hombre llamado Alejandro Calderón y él con una mujer cuyo nombre aún se desconoce, pero a quien en su momento presumió en redes sociales. Incluso viajaron al Salar de Uyuni, en Bolivia, para despedir el año.



En el en vivo mencionado contó que ella lo ha apoyado en su sueño de incursionar en el cine, regalándole libros de esta temática y que está “feliz y tranquilo”.



“Eso es lo que hay que buscar: tranquilidad, un buen ser humano, que lo amen a uno, que lo ayuden a crecer...”, expresó. “Desde que llegó a mi vida le he dado las gracias por muchísimas cosas, hablamos tanto de la vida que es uno de los seres más importantes que he conocido en los últimos años”.

¿Cómo se conocieron?

El creador de Juanpis González compartió con sus seguidores la historia de su primer encuentro. Estaban en el mismo lugar almorzando y sus hijos tuvieron una interacción (ella tiene un hijo), por lo que se volteó y le dijo “qué lindos”. Acto seguido, iniciaron una conversación y esa misma noche fueron a bailar



“Me enamoró muy rápido”, aseguró.



(Siga leyendo: En video: Piqué es abucheado en México durante entrega de premios Esland).



No obstante, a pesar de contar estos detalles de su relación, también aclaró que es probable que no den a conocer mucho más, pues para ella es “abrumador” ser el centro de atención: “No creo que vayan a ver que suba cosas con ella”.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS