Recientemente, el comediante bogotano Alejandro Riaño anunció que cerraría sus cuentas de redes sociales por un tiempo debido a las críticas que ha recibido en los últimos días.



Ahora, Riaño salió a aclarar qué va a pasar con su reconocido personaje satírico de 'Juanpis González'.

Mediante su cuenta de Twitter, el bogotano afirmó que estaba cansado de recibir comentarios negativos con respecto a su contenido representando a 'Juanpis González', afirmando que las personas no habían entendido verdaderamente la intención del personaje.



“Nadie está orgulloso de su tierra, solo cuando hay fútbol. Me duele esto, y no, no me voy, jamás dejaré de luchar, pero nos creemos lo mejor y solo nos tiramos mi(...)”, señaló el comediante.



Riaño apareció nuevamente en Instagram para aclarar las dudas de sus fanáticos con respecto a sus declaraciones. En un video indicó que su decisión era solo una medida temporal y que aún tiene muchos proyectos pendientes con 'Juanpis'.



“Decidí alejarme un rato por las múltiples cosas que están pasando en mi vida. No solo por lo que me tiran a mí, sino que es por un descanso y por un respiro”, expresó el bogotano.



“El personaje no se va a ir todavía. Tengo muchas cosas por contar, tengo muchas cosas que denunciar mediante el personaje (...) Me critican porque he vivido desde el privilegio, pero no entienden la humanidad y no me conocen como persona para lanzar juicios”, aclaró el comediante.



Riaño reiteró que las personas que lo criticaban no habían entendido su verdadero propósito con 'Juanpis', indicando que todo su contenido correspondía al sarcasmo y a la sátira política, lo que tiene un trasfondo mucho más profundo que simplemente la comedia.



Ante esto, la celebridad afirmó que no se estaba burlando de las personas por su clase social sino que en realidad criticaba “a todas esas personas que creen que por tener poder pueden pasar por encima de los demás. Me he burlado de todas las personas que son machistas, clasistas, xenófobas, homófobas. Ese es el fin del personaje”.



Adicionalmente, el comediante explicó que seguirá con su personaje y que ha tenido mucho éxito con su serie. Además, confirmó que tendrá nuevas giras internacionales próximamente.



Finalmente, Riaño concluyó dando buenos deseos a los internautas y los invitó a seguir conectados con las cuentas de Juanpis González, ya que vendrían entrevistas con candidatos presidenciales y nuevos proyectos muy interesantes.

