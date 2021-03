Comediante Alejandro Riaño denuncia amenazas contra su familia

En las últimas horas el comediante y actor Alejandro Riaño, conocido, entre otras cosas por su papel de 'Juanpis' González, denunció amenazas contra él y sus familiares en las redes sociales.



(Tal vez le interese: En vivo: Día clave en Corte IDH por caso de Jineth Bedoya).

Al parecer, una cuenta habría estado escribiendo mensajes para amedrentarlo. Según dijo, este ha sido un comportamiento reiterativo.



Le puede interesar: La respuesta de Riaño a amenazas en su contra



Después de la presión que se ejerció en redes, el usuario de Twitter que hizo el comentario amenazante en contra de los hijos gemelos de Riaño ya tiene la cuenta suspendida.



(Además: La cantante Adriana Lucía denunció nuevas amenazas en su contra).

Denunció públicamente a @juanpab31018549 por amenazas contra mi familia, sin contar las que me hace a mi. Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente 👍🏻 pic.twitter.com/wSpzIqQ9U4 — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 15, 2021

¿Nos lee desde la app? Vea el tuit aquí).



Las amenazas han generado una fuerte indignación en redes y los usuarios han mostrado su solidaridad con el artista.



"Inaceptable y no podemos acostumbrarnos a esto", dijo como respuesta la cantante Adriana Lucía, quien también ha hecho públicas las amenazas en su contra por sus posiciones políticas.



"Mi admiración por tu trabajo! Haces que el país abra los ojos! (SIC)", le escribió Katherine Miranda, representante a la Cámara del partido Alianza Verde.



(Le recomendamos: Esposa del periodista Felipe Arias comparte fotos de su recuperación).

La respuesta de Riaño

Después de ver el apoyo que recibió de parte de sus seguidores, amigos y colegas, Riaño subió varias historias a su cuenta de Instagram para reflexionar acerca de estos comportamientos.



En la noche del 14 de marzo escribió un corto texto en el que afirmó: "Espero vivir algún día en un país en paz. Un país donde quepamos todos. Que pensar diferente no sea un motivo de riesgo, sino un motivo para debatir en diferentes espacios que nos permitan construir y aprender".



(Le puede interesar: Colombia, ante la Corte IDH por ataque contra Jineth Bedoya).



Más tarde, a través de varios videos contó más detalles de las amenazas en su contra. "Esto es algo que se lleva presentando hace algún tiempo", señaló. "Yo tuve que cambiar todo el tema de seguridad acá. Eso no lo cubre el Estado, no se preocupen", añadió.



Lo que dijo que le había empezado a preocupar ahora era el hecho de que "se están metiendo" con su familia. Pero eso, dijo, no va a hacer que deje de expresar lo que piensa. "No nos vamos a callar", advirtió con vehemencia y sostuvo que tanto la Fiscalía como la Sijín ya están investigando su caso.



Por último, invitó al país a tener en cuenta la necesidad de diálogo y la responsabilidad que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos. "Empecemos a pensar si vale la pena pelear entre nosotros cuando son ellos quienes deben velar por nuestros derechos y cuidarnos", apuntó.

El humor 'fuerte' de 'Juanpis' González

Alejandro Riaño lleva varios años en el mundo del humor. De hecho, comenzó a ser reconocido a nivel nacional por sus rutinas en el programa de televisión Comediantes de la noche que se transmitía en el Canal RCN.



Más tarde, se supo adaptar a las redes sociales, pues comenzó a subir contenido de sátira política que fue muy bien recibido por las audiencias. Su personaje 'Juanpis' González es una caricatura de las élites del país y es, tal vez, su creación más exitosa. Sus opiniones develan racismo, clasismo y homofobia.



(Siga con: Celebridades que fuman marihuana y lo admiten sin tapujos).



En sus zapatos ha entrevistado a decenas de personalidades colombianas de esferas como el deporte, la farándula, la actuación y, por supuesto, la política.



Entre los últimos personajes que han llegado a su show están la actriz porno Esperanza Gómez, el periodista Carlos Vargas y el secretario de Cultura de Bogotá Nicolás Montero, dando cuenta de la variedad de figuras que pasan por sus micrófonos.



(Lea también: Hombre halló billetera con más de un millón de pesos y la devolvió).



Su canal de YouTube cuenta con más de 1,4 millones de suscriptores y sus videos semanales son vistos por miles de personas.

Tendencias EL TIEMPO