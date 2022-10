El comediante Alejandro Riaño y su expareja Maria Manotas anunciaron el fin de su relación a inicios de 2022. Estuvieron juntos durante seis años y tuvieron tres hijos: Matilde, Agustín y Antonio.



Por medio de un comunicado de Instagram, le contaron a sus seguidores que habían decidido finalizar su romance en común acuerdo. Según lo que dijeron, tenían diferencias irreconciliables pero aún se mantienen como amigos.



(Siga leyendo: Diana Celis revela las razones por las que demanda a ‘Epa Colombia’).

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, expresaron en ese momento.



Ahora, siete meses después, los dos están en nuevas relaciones. Manotas publicó un video en su cuenta de TikTok con un misterioso hombre. En la grabación, la arquitecta aparece abrazando y besando al sujeto.



(Más: Mujer se baña en aceite para motores de avión para festejar su grado de piloto).



A pesar de que no lo ha confirmado, muchos creerían que se trata de su novio actual. La mujer desactivó su cuenta de Instagram hace unas semanas, por lo que solo utiliza la plataforma de videos para compartir su contenido.

Facebook Twitter Linkedin

La expareja con sus hijos Matilde, Agustín y Antonio. Foto: Instagram: @alejandroria

La nueva pareja de Alejandro Riaño

El creador de ‘Juanpis González’ no se ha quedado atrás y ya mostró en redes sociales a quien sería su nueva pareja. Riaño compartió una historia en Instagram de una cena con una mujer desconocida.



(También: Andy Rivera explicó por qué no ha querido iniciar una nueva relación).



Esta no es la única imagen que ha publicado con la joven. En días pasados mostró una foto de sus zapatos unidos con los de otra persona, con una romántica canción de jazz de fondo.



Lo que más sorprendió a sus seguidores fue una publicación en la que se ve una mujer de cabello largo a la que el comediante le tapó la cara. Su elección fue un emoticon de enamorado, lo que dio a entender que se encontraría nuevamente en un romance.

📹 Guerra de exes: María Manotas y Alejandro Riaño muestran a sus nuevos amores pic.twitter.com/eIsT5iHnhd — La Mega (@LaMega) October 13, 2022

Más noticias

Dwayne 'La Roca' Johnson no descarta ser candidato a la presidencia de EE. UU.

Profesora embarazada de exalumno quiere subastar su cuerpo para subrogación

Mesera de Hooters expuso a cliente infiel que le dejó su teléfono

Pipe Bueno y Maluma se reencuentran en concierto en Ecuador

Tendencias EL TIEMPO