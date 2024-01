Alejandro Riaño aclara dudas de su 'negocio' en Cartagena: 'Puse plata de mi bolsillo'

Alejandro Riaño es un comediante, actor y director de cine colombiano, conocido popularmente por su personaje de ‘Juanpis González’, un ‘gomelo’ que se burla de las situaciones cotidianas del país.

Sin embargo, también se sabe que tiene diversas inversiones en negocios y emprendimientos, uno de los que más ha llamado la atención es el de la iniciativa que adelanta en Cartagena, con el fin de eliminar el maltrato animal que sufren los caballos de los cocheros que circulan por el Centro Histórico de ‘La Heroica’.

Le puede interesar: La historia de la empresa colombiana que le ganó demanda a Burger King por el nombre

Se sabe que hace más de un año, el bogotano ha trabajado con la Alcaldía de Cartagena para implementar unos cocheros impulsados por vehículos eléctricos, esto eliminaría a los tradicionales caballos, que además, han sido maltratados y viven en condiciones no adecuadas.



Se sabe que ese proyecto inició debido a varias denuncias de maltrato animal que fueron presentadas en la ciudad, ya que se sabe que los dueños de estos animales no les brindan las condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los equinos, ya que, se son sometidos a largas horas de trabajo y algunos padecen de distintas enfermedades que no son tratadas de la manera correcta.



Tras lo anterior, se supo que Alejandro Riaño, en alianza con la Alcaldía de Cartagena, ha trabajado para brindar una solución a este tema y recientemente anunciaron que implementarán coches eléctricos, que reemplazarán a los caballos en ‘La Heroica’.

También puede leer: Garrafal error en placa de sitio turístico en el Atlántico es viral en redes sociales

Este martes 16 de enero de 2024, se presentó el primer prototipo de cochero eléctrico y el alcalde de Cartagena, junto al comediante, informaron que se iniciarán las pruebas de estos vehículos con el objetivo de realizar un análisis sobre su eficacia, y conocer los cambios o ajustes necesarios para poder definir una fecha de su implementación oficial.



“Terminamos reunión preparatoria para lo que va a ser la presentación del prototipo de coche para la ciudad de Cartagena, una iniciativa de Alejandro Riaño (…) Esta alianza con el gobierno de la ciudad comenzará a rodar para ver su comportamiento, para ver cómo se desenvuelve, y de esa manera revisar y hacer ajustes”, dijo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Lea también: Revelan lugar para comer barato en Playa Blanca, Cartagena: precios desde los $3.000

Tras la presentación del prototipo de cochero eléctrico, que sacaría a los caballos de las calles de Cartagena, Alejandro Riaño, fue víctima de miles de ataques en las redes sociales, donde aseguraron que el comediante ‘tiene un negocio redondo con el tema de los coches’, el bogotano salió a desmentir estos comentarios.



“He estado leyendo los comentarios que dicen ‘Riaño tiene un negocio redondo con el tema de los coches’. Hay una desinformación detrás porque esto nace, precisamente, de estar un diciembre en esta ciudad, ver como se desploma un caballo y pensar ¿qué hago?”, dijo en su cuenta de Instagram.



Aprovechó el espacio para dar claridad a todas aquellas personas que buscan crear controversia y desinformar, pues dijo: “Vivimos en un país en el que siempre la gente tiene que ir en algún negocio, donde siempre vemos lo malo (…) Yo no tengo acá ningún negocio, yo puse plata de mi bolsillo (...) Me toca esconderme o buscar alguien que me cuide y poder estar tranquilo porque no han entendido que esto es una mejora para ellos y para los animales”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO