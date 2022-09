Los conciertos son el epicentro de magníficas experiencias y, en ocasiones, de recuerdos que sería mejor olvidar. Si no que lo diga el cantante y actor samario Alejandro Palacio, a quien una salida con su esposa le salió bastante cara.

El anhelo desbordado de Palacio por ver a uno de sus cantantes favoritos en vivo -Ricardo Arjona- terminó en un amargo momento cuando, junto con su pareja, fueron víctimas de un acto de intolerancia por parte de dos mujeres y un hombre que, al igual que ellos, se encontraban como asistentes del evento. ¿La razón de la disputa? Unas sillas.

El expresentador de las cuatro primeras temporadas de ‘La Voz Kids’ hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram y explicó, detalle a detalle, cómo terminó agredido y pasando una de las “experiencias más amargas y dolorosas de su vida”.



Al parecer el también cantautor vallenato se preparó desde muy temprano para llegar al concierto del artista guatemalteco Ricardo Arjona, que se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en el centro de eventos Puerta de Oro, en Barranquilla.

No obstante, después de un largo rato de estar disfrutando de las comodidades que brinda el palco Comfort -Palacio había adquirido dos asientos en esa ubicación- se llevó una incómoda sorpresa: fue reubicado y tras el cambio de posición vino toda una ola de insultos, agresiones y ofensas por parte de dos mujeres y un hombre que, según cuenta el actor, aparecieron de manera inesperada y los acusaron de robar sus sillas.



“Decían groserías, nos acosaban y aseguraban que les estábamos robando su espacio en el concierto. Traté de calmar las cosas. Les decía que tanto ellos como nosotros habíamos pagado por ver el concierto”, aseguró ante la cámara el recordado actor que interpretó a Rafael Orozco en la novela homónima.

Las presunta agresión se dio por un altercado por las sillas del concierto. Foto: Instagram: @alejopalacio1

Las cosas no quedaron allí y las agresiones escalaron hasta el punto en el que, presuntamente, las mujeres no sólo le arrebataron bruscamente una de las sillas a su esposa, sino que llegaron a grabar y hasta agredir al cantautor vallenato. Seguido a esto “una de estas señoritas me empezó (a Palacio) a grabar con su celular. Y yo le dije con mucha firmeza ‘tú eres una grosera’ y hubo un momento en el que ella se molestó”.



El concierto que prometía convertirse en uno de los mejores recuerdos de Palacio terminó siendo opacado por los acontecimientos que vinieron después. “Dos señoritas me agarran por la espalda y comienzan a agredirme físicamente. Cuando entré al baño me di cuenta que estaba arañado por todas partes”, dijo el artista de 37 años.

Tras mostrar evidencia ante sus seguidores de las presuntas agresiones de las cuales fue víctima, procedió a enviar un mensaje de agradecimiento a esas personas que fueron apoyo en el que él describe como un desafortunado incidente.



“Agradezco de corazón a todas las personas que nos brindaron su solidaridad y cariño, al percatarse de este desafortunado incidente”, concluyó en el video que ya cuenta con seis mil reacciones.

