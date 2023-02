Alejandro Fernandez nuevamente se ha hecho viral, ya que, en un festival musical que se celebra en Viña del Mar, lanzó unos comentarios que no fueron bien recibidos por los usuarios en redes sociales.



El evento donde ocurrió este incidente es considerado como uno de los más importantes y grandes festivales de música del continente americano, pues genera mucha expectativa por la participación de artistas de mucho renombre.

Este festival cuenta con un premio distintivo a los demás espectáculos, pues es una gaviota hecha en tres materiales diferentes: plata, oro y platino, que se les entrega a los ganadores de las competencias internacional y folclóricas, así como a los artistas que participan del certamen con el clásico pedido a viva voz del público, según la página oficial del evento.



Llegado el momento en el que a Fernández le iban a entregar su premio en forma de gaviota, la modelo Rubia Soares apareció en el escenario. El cantante mexicano no pudo quitarle los ojos de encima.

"Ay, pero qué guapa. Qué gaviota, ¿tu eres la morenaza gaviota?”, le dijo el cantante a la modelo sin recibir respuesta. "Se llama Rubia", dijo Martín Cárcamo, presentador del evento, refiriéndose al nombre de la mujer. “Ah caray, bueno, que ironía”, replicó Fernández.



El presentador al ver al cantante con su premio -en forma de gaviota- le preguntó si le temblaban las piernas. En ese momento el hijo de Vicente Fernández añadió: "Algo me está temblando entre las piernas”.

Tras el comentario del artista, Rubia ya se había ido del escenario, dejando a los presentadores y al cantante hablando del tema, “ ¿Y cómo se siente esa cosa?”, le preguntó el presentador.



“Bien, ¿sabes? Está cómo fluyendo” manifestó el cantante entre risas. “¿Qué tanto?” le contestó la presentadora María Luisa Godoy. A lo que el artista respondió: “Mucho, mucho más con estas gaviotas que me dan”.

La modelo Rubia se pronunció ante lo ocurrido, narrando cómo se tomó el evidente coqueteo de Fernández. “Él me abrazó un poco y me dijo algo, pero yo no escuchaba lo que decía. Fue un momento chistoso, después me llegaron miles de mensajes (...) Fue muy amable, lo esperé detrás del escenario y, cuando llego me dijo ‘mi gaviotita’, fue chistoso” concluyó Rubia Soares, vía TikTok.

