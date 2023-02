El pasado 5 de febrero, en redes sociales se difundieron unos videos en los que se podía ver a Alejandro Fernández cantando en la Feria de León, México, en un visible estado de ebriedad. Por esta razón, el ‘Potrillo’ decidió pedir disculpas y, además, confesar el motivo por el que se tomó un par de tragos antes de su presentación.

Estás grabaciones hicieron que el intérprete de “Me dediqué a perderte” no solo fuera criticado por sus fans, sino por la prensa nacional e internacional, los cuales comentaban que era poco profesional ofrecer un concierto en ese estado. Por esta razón, Fernández decidió romper el silencio y hablar de esta penosa situación.



El artista conversó con diferentes medios y comentó que su comportamiento se debía a las emociones que sintió esa noche, ya que había revivido momentos con su padre, Vicente Fernández. Además, estaba sentimental por ver a su hijo Alex interpretar la música ranchera.



“El sábado me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces, ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago. Me ganó todo lo emocional también, entonces, se me junto todo”, le contó el ‘Potrillo’ al programa ‘Ventaneando’.



Además, agregó: “Ese día me ganó el sentimiento y me solté llorando cómo bebé. Porque, además, estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien ese día y le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando”.



Asimismo, confesó que no se dio cuenta de la gravedad del asunto hasta que su madre, Doña Cuquita, y su novia, Karla Laveaga, le llamaron la atención por los videos que habían visto en redes.



“No me sentía mal, hasta cuando… Ósea si sentí que se me pasaron las cucharadas pero cuando llegué a mi cuarto de hotel. Me acuerdo perfectamente de todo, no se cuando veo los videos pues sí, ni como defenderlo”, narró.



Por otro lado, Fernández le comentó al mismo medio que meses atrás estuvo con su familia en Colorado, Estados Unidos, ahí aprovechó para cuidar su salud, bajar unos kilos y dejar las bebidas alcohólicas.



“Yo me fui de vacaciones a Colorado, estuve con mi familia dos meses, así que me puse a hacer ejercicio, también me había puesto la vacuna de Covid, entonces me hizo un desmadre hormonal, entonces me subió como 20 kilos y no los había podido bajar, entonces aproveché estos dos meses”, contó.



El intérprete de “Como quien pierde una estrella” también confesó que a veces sufre de ataques de pánico y por esa razón le gustaba tomarse unos tragos en sus conciertos.



“Llevaba 2 meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente en mis conciertos si me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayuda muchísimo”, afirmó.



Por último, puntualizó que no le gustaría estar nuevamente involucrado en algo parecido y se disculpó con las personas que no les agradó su presentación y aseguró que no volverá a suceder.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

