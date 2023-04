Alejandro Fernández está, nuevamente, en el centro de atención de sus seguidores. En esta oportunidad, por su presentación estelar en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, que se llevó a cabo entre el 24 de marzo y el 16 de abril en el Estado de México.

El mexicano, quien es hijo del difunto cantante Vicente Fernández, preocupó tanto a los asistentes del evento como a sus fanáticos en redes sociales por su aspecto físico, pero también por algunos gestos y comportamientos que tuvo durante su presentación musical.

En los videos, que fueron ampliamente difundidos en redes sociales, se logra observar al intérprete de ‘Por tu maldito amor’ sobre la tarima, luciendo un traje de gala negro. Mientras se encuentra coreando uno de sus éxitos, junto al público, comienza a hacer algunos movimientos “extraños” con su cara.



Los fanáticos no pasaron desapercibidos los comportamientos del cantante en la intervención musical y, tan pronto como pudieron, comenzaron a teorizar: algunos señalaron que su actitud “inconveniente” estaba directamente relacionada con el duelo por la muerte de su padre, Vicente Fernández; mientras que otros atribuyeron la causa a los efectos del alcohol.

“Estaba en un estado inconveniente, ya que había momentos en los que no se entendía lo que estaba cantando y su voz era opacada por el canto del público”, escribió uno de los asistentes a la feria en redes sociales, refiriéndose al estado de ‘El potrillo’.



Además del estado anímico de Fernández y la baja potencia de su voz, hubo otro aspecto que se robó la atención: su apariencia física. Aunque el artista lució un impecable traje negro, los seguidores señalaron que tenía un aspecto “descuidado y delgado”.



Las críticas, especialmente, se dirigieron a su cabello con canas, a su peso y a su semblante, calificado por muchos, como “demacrado”. Hubo quienes incluso compararon el aspecto físico del cantante con el que tenía hace algunos meses atrás.

“Descuido total”, “Ese hombre extraña a su padre, definitivamente” y “Triste ver cómo va decayendo una persona”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió Fernández, tras su presentación en el Estado de México.

Alejandro Fernández es criticado en la Feria de León



El artista mexicano ya había volcado toda la atención de los fanáticos y medios de comunicación en oportunidades anteriores. Una de las más recientes, y también polémicas, tuvo lugar en la Feria de León, a inicios de febrero.



Al ‘Potrillo’ le llovieron críticas, luego de dar una presentación en aparente estado de ebriedad. En los metrajes que fueron difundidos en redes se le ve moviéndose por el escenario de forma errática y tambaleándose con frecuencia mientras canta.

Después, en entrevista con Jessie Cervantes, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ confesó que ese día el incómodo episodio que protagonizó fue el resultado de un cúmulo de emociones que lo invadió.



“Se me juntaron muchas cosas. Era la primera presentación que hacía con Alex en el palenque, se me vinieron muchas imágenes de recuerdos, de nostalgia, de cuando yo estaba empezando”, inició explicando y luego añadió que, en medio de la intervención musical, vino a él el recuerdo de su padre.



“Me llegó también, cantó Alex, llegó el momento en que nos íbamos a presentar, cantamos las canciones que cantaba con mi papá, entonces ahí sí me dio mucha nostalgia y me solté a llorar, algunas cosas no marchaban”, añadió.

