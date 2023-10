Alejandro Fernández, conocido artísticamente como ‘El Potrillo’, ha vuelto a llamar la atención, pero esta vez no debido a su característico estilo que a veces genera críticas de los usuarios en las redes sociales.

En su más reciente concierto, el cantante mexicano protagonizó un incidente que fue captado en video y ampliamente comentado.



Durante su actuación en el escenario, mientras interpretaba su famosa canción ‘Me dediqué a perderte’, Alejandro Fernández esperaba una respuesta entusiasta del público presente. Sin embargo, la reacción no fue la que él esperaba, lo que aparentemente lo incomodó.



A lo largo de su actuación, el cantante hizo esfuerzos por interactuar con la audiencia que se había congregado para verlo. Incluso, alentó a la multitud a unirse a él en la interpretación de la canción, pero la mayoría de los asistentes optaron por guardar silencio.



Ante esta situación, Fernández emitió un ultimátum: "¿Van a cantar o no van a cantar?" preguntó, añadiendo: "Si no, yo también me voy a cantar allá" mientras señalaba el backstage.

“¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

Tras la advertencia del cantante, el público respondió con un rotundo "No", a lo que Fernández simplemente mostró su desacuerdo con un gesto facial, pero continuó con el espectáculo.



Sin embargo, esta actitud no fue bien recibida por parte de los usuarios en las redes sociales, quienes no perdieron la oportunidad de expresar su opinión al respecto. Algunos de los comentarios que circularon incluyeron: "Él es el artista, el que debe de cantar", "Pues que no cobre y todos le vamos a cantar", y "Ahora resulta que el público debe dar el show".



Es importante destacar que Alejandro Fernández suele tener un trato amable con sus seguidores durante sus presentaciones, por lo que esta actitud inusual generó sorpresa entre sus fans.

El polémico cambio de ‘look’ del ‘Potrillo’

Recientemente, Alejandro Fernández había captado la atención de su audiencia cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram dejando de lado el estilo característico con el que se le identifica normalmente: cambió el traje de mariachi por un estilo mucho más juvenil y moderno.



En estas fotos, se le puede ver con un corte de cabello más corto en los laterales y un cambio notable en el color, pasando del gris a un tono castaño claro.

Sin embargo, su transformación no se limitó al cabello; también impresionó con su elección de vestuario. Lució un look otoñal que incluía una chaqueta y pantalones de cuero marrón, combinados con unos llamativos zapatos deportivos blancos de suela alta y diseño futurista.



El cantante aprovechó la ocasión para anunciar su próximo destino en la gira ‘Amor y Patria Tour 2023’ en los Estados Unidos, con una parada en San Diego. En su publicación de Instagram, Alejandro Fernández escribió: "Siguiente parada, San Diego. Amor y patria tour 2023 en los Estados Unidos. Ahí los veo en un ratito", invitando a sus seguidores a unirse a él en su próximo concierto.



La publicación generó una variedad de opiniones entre sus seguidores. Algunos elogiaron su nueva apariencia, considerando que le quitó varios años de encima. Sin embargo, otros expresaron opiniones más críticas. Hubo quienes argumentaron que el uso de prendas de lujo con marcas visibles no le favorecía, y que esta nueva apariencia carecía de la elegancia que solía caracterizarlo.



Además, algunos compararon su estilo actual con el de su padre, Vicente Fernández, señalando que ya no representa la imagen tradicional del regional mexicano.



“Mucha marca... cero elegancia, ¿dónde ha quedado el ídolo?”, “Parece una vitrina, con todas las marcas puestas”, “Qué pena, este estilo te desluce, se enfoca demasiado en lo externo, en lo frívolo, en la apariencia, tapa la esencia, pero como a ti y a todos los que sólo se fijan en marcas. Eso sí, adoro tu música y con tu look más sencillo mejor”, “de ranchero no queda nada. Ya no representa al regional mexicano”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

