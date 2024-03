Alejandro Estrada y Nataly Umaña: así reaccionaron con memes por su ruptura: ‘¡Bravoo!’

uno de los encuentros más esperados del reality. Este domingo 10 de marzo, además de conocerse la cuarta eliminada de ‘La Casa de los famosos’ , también se dio

Los seguidores del show esperaban con ansias la entrada por unos minutos de la pareja sentimental de Nataly Umaña, Alejandro Estrada, pues la actriz ha tenido un romance dentro de la casa con el panameño Melfi y todos esperaban ver la reacción del esposo de Nataly.

Pues, en un momento que todos los participantes se encontraban esperando la decisión del público para saber quién abandonaba el set, apareció Estrada para enfrentar a su esposa y decirle lo que pensaba de lo que había pasado entre el panameño y ella.

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma”, expresó el también acto, en sus minutos de ingreso y aunque no podía tocar a ningún concursante, decidió despedirse de su ahora exesposa con un beso en la mejilla.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, culminó el también empresario, dando por terminada su relación con la actriz y modelo tolimense.

Después del momento de tensión, las lágrimas se apoderaron de la actriz, quien manifestó que a pesar de todo “merece ser feliz” y recalcó que Alejandro “siempre ha sido un caballero”.

Los comentarios en redes sociales y memes no tardaron en aparecer, incluso famosos han reaccionado a la decisión de Estrada, que además le entregó el anillo de matrimonio a Nataly, para así dar por terminada su relación de 12 años.

“No te imaginas las puertas que se te abrirán en la vida de ahora en adelante”, “La lección de hoy: la honestidad siempre será la llave”, “Nataly, cambiaste un Ferrari por un Twingo”, fueron algunos de lo comentarios de internautas seguidores del reality.

Entre los famosos que aplaudieron el actuar de Estrada estuvieron el actor Juan Sebastián Quintero, esposo de la también actriz Johanna Fadul, quien aseguró: “Hombre íntegro hasta el final, diste el 100 % y lo mejor de eso es que no hay de qué arrepentirse porque tú sí tienes claro, desde mi punto de vista, lo que vale la pena en la vida, mi hermano”.

Así mismo, la actriz Shirly Gómez comentó: “Más hombres cómo Alejo”, la actriz Juliana Galvis: “te quiero, Alejo”, el cantante y actor Alejandro Palacios también le envío un mensaje a Estrada: “Colombia te ama, Alejandro Estrada, mis respetos y mi admiración para ti”; así como también la reconocida actriz Danna García envió su apoyo al actor mencionando: “Buen compañero como pocos, un caballero en toda la extensión de la palabra. Te queremos, Alejo”, entre otros, que mostraron su apoyo a la decisión del actor.

Por otra parte, los memes también inundaron las redes después del momento:

Momentos épicos de la televisión Colombiana:



Betty presentando el balance real y Nataly Umaña y Alejandro Estrada rompiendo su relación en cadena nacional. pic.twitter.com/J57bCxTNhu — XXX (@taltalivan) March 11, 2024

Colombia cuando vio que Alejandro Estrada le dijo todo eso a Nataly umaña y a Melfi pic.twitter.com/eSVldfkzZZ — julianito (@julianospinac1) March 11, 2024

Melfi es un niño, alejandro Estrada es un hombre y nataly Umaña una bruta! #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/sIOvxmAVmf — autumn🫶🏻 (@AutVolkoFalcone) March 11, 2024

Alejandro Estrada cuando entre a la casa de los famosos y vea a Nataly Umaña y Melfi. 💔 pic.twitter.com/qnwBIwWtg4 — KatsCarey (@KatsCarey) March 4, 2024

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

