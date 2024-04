Alejandro Estrada tomó drástica decisión tras el regreso de Nataly Umaña a su hogar: ‘Voy a comenzar una nueva vida’

En las últimas semanas, el nombre de Alejandro Estrada ha estado en el ojo del huracán, pues el actor finalizó en televisión nacional una relación de más de 12 años con Nataly Umaña debido a la infidelidad de la actriz en el reality show ‘La casa de los famosos’.

La relación sentimental que estableció Nataly Umaña con Miguel Melfi en durante su estadía en ‘La casa de los famosos’ ha dado de qué hablar, puesto que la actriz colombiana sostenía una relación de más de 12 años y por culpa de este romance fugaz, su matrimonio llegó a su final debido a la evidente infidelidad por parte de la tolimense.

El domingo 10 de marzo, Alejandro Estrada ingresó a ‘La casa de los famosos’ y finiquitó su relación, entregando su anillo de matrimonio a Umaña, quien decidió continuar con su amorío en el reality show.

El domingo 24 de marzo, Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de los famosos que ingresaron a ‘La casa más famosa de Colombia’ y tras su eliminación regresó a la casa que compartía con Estrada en Bogotá.

Sin embargo, se supo que cuando la actriz regresó a su casa, Alejandro Estrada se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Cartagena y otros destinos turísticos de Colombia, por lo que estuvo sola durante la Semana Santa y primera semana luego de su eliminación.

Tras lo ocurrido en televisión nacional, por primera vez Alejandro Estrada habló de lo que espera de su vida y de la finalización de su matrimonio en una entrevista que tuvo con la revista ‘15 Minutos’, donde abrió su corazón y expresó sus sentimientos.

“Mi relación siempre se basó en algo estable, sincero y muy fuerte. En eso no caben estrategias y yo no sería capaz de jugar una estrategia en una relación de 12 años y no hay afanes por el tema de más seguidores o ganarse un público como se ha venido diciendo”, le contó a la revista ‘15 Minutos’.

“Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer. Estoy dispuesto a comenzar una nueva vida”, dijo Estrada, cerrando las posibilidades de una reconciliación.

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien”, dijo en la entrevista con ‘15 Minutos’.

“Tampoco puedo hablar en el momento del perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar (…) Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada”, agregó.

Además, los seguidores de los famosos han asegurado que Alejandro Estrada habría dejado de seguir a Nataly Umaña en sus redes sociales, con el fin de marcar una distancia y darse tiempo de sanar.

Alejandro Estrada toma distancia. Foto:Redes sociales

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

