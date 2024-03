Alejandro Estrada reaparece con reflexiva publicación tras beso de Nataly Umaña y Melfi

La participación de la actriz Nataly Umaña en 'La casa de los famosos', y en especial sus acercamientos románticos con Melfi, ha hecho que la atención se vuelque, inevitablemente, hacia su esposo, el también actor Alejandro Estrada.

La pareja ha estado en boca de los seguidores en redes sociales durante los últimos días luego de los intensos momentos que han protagonizado Umaña y Melfi en televisión nacional, como el apasionado beso que se dieron durante un reto de actuación.

Sobre lo que está ocurriendo con su esposa dentro de 'La casa de los famosos' ya se pronunció Alejandro Estrada, quien, en diálogo con 'RCN', admitió sentir "celos" y "mal genio".

“Tengo celos, sí, un poco. Mal genio, tengo mucho, pero mi seguridad y mi madurez me ayudan mucho”, dijo hace unos días el también modelo colombiano. Y agregó: “Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas. Yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”.

Alejandro Estrada reaparece en redes con reflexivo mensaje

En medio del revuelo generado por la cercanía de Nataly y Melfi, Alejandro Estrada hizo una reflexiva publicación en su cuenta de Instagram que, dadas las circunstancias, generó toda clase de especulaciones entre los internautas.

“Cree en ti mismo y en todo lo que eres. Sabes que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo”, escribió la exestrella de 'Tu voz estéreo' en la descripción de una fotografía en la que se le ve disfrutando de un momento en el agua.

La publicación realizada por el actor en Instagram. Foto: Instagram

Tras el vuelo que tomó la participación de su esposa en el 'reality', el actor decidió poner en privado su cuenta de Instagram. Aún así, sus seguidores han estado pendientes de cada paso que da, especialmente después de que se confirmara su participación en la gala de eliminación que tendrá lugar este domingo 3 de marzo.

Nataly le aclara a Melfi que solo quiere ser su 'amiga'

En medio de una fiesta, Nataly Umaña y Melfi tuvieron una conversación en la que abordaron su relación dentro de la casa. Mientras el actor panameño le dejó en claro a la modelo que desea seguir "disfrutando" a su lado, ella manifestó sus intenciones de ser su amiga.

“Te he querido de verdad como mi amigo, yo sé que nos confundimos porque yo también tengo la culpa, obviamente, pero, ¿podemos ser amigos?”, manifestó Umaña.

