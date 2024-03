Alejandro Estrada publica fotos tras ruptura con Nataly Umaña y le llueven elogios

Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia en las últimas semanas luego de que su pareja durante 12 años, Nataly Umaña, tuviera un amorío dentro del reality 'La casa de los famosos'.

Tras finalizar su relación frente a todo el país, el actor de 'Tu voz estéreo' ha compartido de manera activa lo que hace a diario en sus redes sociales.

Dos días después de regresarle el anillo a Nataly Umaña, Estrada se encontraba practicando tenis, "Tras cada desafío, un nuevo inicio. La partida continúa", describió en su perfil de Instagram.

Recientemente, Alejandro Estrada también mostró una sesión de fotos en la que se llevó los elogios de sus seguidoras, quienes no desaprovechan la oportunidad para lanzarle piropos.

"¿Qué foto es tu favorita?", escribió Alejandro Estrada en el post de Instagram, a lo que sus seguidores respondieron: "Nataly cambió un Ferrari por un Twingo", "El soltero más cotizado", "La soltería siempre hace lo suyo", "Nataly debe estar arrepentida", fueron algunos de los comentarios.

Otro detalle que ha llamado la atención es la publicación de una canción con la que se siente identificado en este momento, llamada 'Pasatiempo' de Los hermanos medina.

“Hoy entré a escucharla y bueno, me llegó en un momento que muchos conocen y a todas las personas que les está llegando un momento similar, los invito a escucharla”

La canción ha llamado la atención de una manera particular, pues la letra dice: "A quien en el amor no le ha ido bien, a quien de aquí le han sido infiel, el único yo no puedo ser hace poco me tocó perder, porque pagué una mala mujer".

