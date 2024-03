¿Alejandro Estrada perdonará a Nataly Umaña tras su ‘amorío’ en La casa de los famosos?

'La Casa de los Famosos Colombia' se ha vuelto uno de los programas más populares en Colombia, pues la convivencia entre los participantes ha generado varios romances y peleas, los cuales han despertado el interés de los televidentes.



Sin embargo, el “amorío” entre el panameño Miguel Melfi y la actriz colombiana Nataly Umaña, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues ella está casada con el también actor Alejandro Estrada, con quien lleva 12 años de relación.

Tras este escándalo, el domingo 3 de marzo, Alejandro Estrada apreció en las pantallas de RCN mostrando su molestia por esta situación. En conversación con Carla Giraldo y Cristina Hurtado, el actor fue interrogado sobre él que sentía al ver a su esposa tan cariñosa con otro hombre.



A pesar de que confesó estar afectado por lo que vio, aprovechó para derrumbar las especulaciones de los internautas sobre que esto estaba planeado o que era una estrategia para ser más reconocidos en el país.



(Lea también: Carlos Calero, de 'Día a Día', se lanzará como cantante y desmiente retiro de la TV).



Asimismo, afirmó que pensó en todo lo que está sucediendo, no juzgará a Nataly por la forma en la que actuó y espera que cuando ella salga del programa puedan conversar en profundidad.

“He pensado mucho cómo enfrentar ese momento. Es una realidad que nos vamos a encontrar. Tenemos un hogar; está vacío y es difícil. La escucharía y estaría esperando una explicación de ella en privado”, comentó.



(Le puede interesar: Siete alimentos que puede cocinar en la freidora de aire y que pocos lo hacen).



Aunque dejó al aire si la perdonaría o no, aseguró que verla de esta forma si lo afectó bastante. “Quiero hablar con ella cuando salga, quiero entender qué está pasando. El apoyo se va cambiando, como el amor también cambia. Pero lo que sí voy a hacer es seguirla tratando con un respeto increíble”, sentenció.



Vale la pena mencionar que la producción le hizo una invitación a Alejandro Estrada para ingresar a la casa. Sin embargo, todavía no se sabe si va a ingresar a no al reality.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Siete alimentos que puede cocinar en la freidora de aire y que pocos lo hacen

¡Pilas! Hombre alerta sobre modalidad de robo comprando el Soat por internet

Shakira: Grupo Frontera y otros artistas que saldrán en nuevo álbum de la cantante