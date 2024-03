Alejandro Estrada, minutos antes de su ingreso a la casa: ‘Entro para cerrar un ciclo’

Durante la transmisión de ‘ La casa de los famosos ’ del domingo 10 de marzo los participantes recibieron dos visitas en la casa estudio, el primero en ingresar fue el hijo de la actriz Diana Ángel quien aprovechó para darle unas palabras de aliento a su mamá.

Sin embargo, los televidentes estaban esperando la entrada de Alejandro Estrada, debido a la relación que estaba surgiendo entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, puesto que se les había visto durmiendo juntos y dándose algunos besos frente a las cámaras y sus compañeros.

Cuando el actor ingresó a ‘La casa de los famosos’ decidió darle un mensaje claro y contundente a Umaña sobre el fin de su relación y matrimonio, luego le entregó la argolla nupcial que simbolizaba su unión y le dedicó las siguientes palabras: “Hasta siempre, hasta nunca”.

El mensaje que Alejandro Estrada dejó para su familia y amigos minutos antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’



Minutos antes de que Alejandro Estrada ingresara a las casa estudio para terminar su relación con la actriz, dejó un mensaje desde lo que parecía ser uno de los camerinos de los estudios de ‘RCN’.

El actor expresó que ese metraje iba dirigido a sus seres queridos y a los internautas que lo estuvieran observando, para explicarles por qué decidió acceder a la oportunidad de entrar a ‘La casa de los famosos’ en medio de lo que estaba sucediendo con su relación.

En la primera parte del metraje se le veía muy nervioso mientras saludaba a quien lo estuviera viendo: “Hola, a mi familia, a mi hijo, a mis amigos, a todos ustedes, al público que tanto me ha regalado sus palabras de apoyo, a los que no también, a los que han dudado de mí, a los que dicen si debo o no entrar a ‘La casa de los famosos’, cosa que voy a hacer en unos minutos”.

“Les quiero decir que no lo hago por lo que muchos o algunos de ustedes creerían o lo que están pensando, entro a ‘La casa de los famosos’ para cerrar un ciclo (…), para cerrar un ciclo de la manera más honesta y sincera. No solo para mí, sino para todos los involucrados”, expresó Estrada.

Y finalizó con una tímida sonrisa en su rostro mientras expresaba que quería: “Buscar la manera de comenzar mi vida a partir de ahora. De verdad gracias para todos y bueno, espero no defraudar a nadie, mucho menos a mí, gracias”.

El ingreso de los familiares de los participantes del 'reality' iniciaron con la esposa del actor Ómar Murillo, quien aprovechó el poco tiempo que le dieron para expresarle su apoyo y amor. Lo mismo ocurrió con las parejas de Karen Sevillano y 'La segura'.

'Quiero un Alejandro Estrada en mi vida': comentarios de los internautas

El metraje que publicó Alejandro estrada a su cuenta de TikTok ya cuenta con más de 200 mil vistas, más de 24 mil 'me gusta' y más de mil comentarios en los que diversos internautas le dejaron un mensaje de apoyo ante su decisión.

"Actuaste muy bien, Dios te bendiga eres un gran caballero", "Soy panameña y te apoyo, ella no te merece", "Uno de los pocos hombres que aún tienen ética, mis respetos", "¡Qué hombre! Definitivamente, Dios le da pan al que no tiene dientes" y "Lamento esta situación tan horrible por la que estás pasando, pero me alegra que hayas soltado una persona que ya no sumaba", son las opiniones más destacadas.

Otras personas aprovecharon el momento para enviarle algunos piropos al actor: "Alejandro Estrada, cuente con una servidora si lo que quiere es vengarse", "Quiero un Alejandro Estrada en mi vida" y "Eres tan lindo, tan respetuoso, demasiado caballeroso, te mereces mucho más".

“Este ciclo está cerrado”, Alejandro Estrada a Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO