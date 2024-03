Alejandro Estrada enfrentó a Nataly Umaña en 'La casa de los famosos': ‘Hasta nunca’

‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a las noches de las familias colombianas el pasado mes de febrero. 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.

Este domingo ocurrió uno de los momentos más esperados por todos los colombianos, pues tras la relación que Nataly Umaña entabló con Miguel Melfi en el reality show causó un sinfín de comentarios en las redes sociales, puesto que es una mujer que tenía 12 años de relación con Alejandro Estrada.

Nataly Umaña y Miguel Melfi entablaron una relación en ‘La casa de los famosos’ y en varios capítulos han protagonizado apasionados besos. De igual forma, Umaña habló de su matrimonio como si ya hubiera terminado.

En medio de la dinámica de ‘Congelados’, ‘El jefe’ le dio la oportunidad de terminar su matrimonio, debido a las actuaciones de su hasta hoy esposa. Con los 19 participantes ‘congelados’, Alejandro Estrada ingresó y encaró a Nataly Umaña, le entregó su anillo de matrimonio y le dio fin a una relación de 12 años.

Parte de lo que Alejandro Estrada le dijo a Nataly en la casa de los famosos pic.twitter.com/yWCgxOJoOw — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) March 11, 2024

La inesperada entrada de Alejandro Estrada fue un momento muy tensionante y dejó ver la decepción que sintió con el actuar de su hasta hoy esposa.

‘‘Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia de todas las personas que puedan estar viendo en este momento. Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confíe en que podíamos superar cualquier adversidad", inició diciendo el esposo de Nataly Umaña.

“No entiendo por qué nunca me dijiste que según tú nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Esto me lleva a pensar, y a todo Colombia, a todas las personas que me veían, a ustedes chicos, que siempre, siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es saber decir las cosas, sabérselas decir a tiempo, porque si tú y yo, por lo que dices, hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, dijo Estrada.

Siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero.

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, continuó diciendo el también empresario.

Mis respetos para Alejandro. Que tal lo descarada de Nataly, según ella no esta haciendo desleal porque esta siendo feliz🤦‍♀️🤦‍♀️#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/newrXqcv9f — Steph🇨🇴✨ (@stephhhob) March 11, 2024

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”

