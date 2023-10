Alejandra Villafañe: su prima revela que tenía cáncer terminal y que no tenía cura

Colombia se ha estremecido con la noticia del fallecimiento de la actriz Alejandra Villafañe, de 34 años, pues, según los medios nacionales, en el mes de mayo fue diagnosticada con cáncer de seno y en el ovario derecho.



Desde su deceso, el pasado 21 de octubre, se han dado a conocer más detalles de su enfermedad. Incluso, recientemente, su prima, Claudia Villafañe, habló en exclusiva para el programa de chismes 'Lo Sé Todo' y reveló varios detalles desconocidos.

En conversación con el periodista Jose Esteban Mora, la mujer reveló que la enfermedad de su prima no tenía cura, pues era un cáncer muy agresivo.



"Fue un cáncer muy extraño que se llamaba cáncer germinal, o sea, que siempre iba a crecer, no había una manera de curarlo, ni de pararlo”, afirmó al programa. Asimismo, agregó: “Ella amaba la vida definitivamente, pero sí asumió el desenlace de lo que sería su enfermedad con muchísima valentía”.



Alejandra luchó por meses contra su enfermedad, sin embargo, ella estaba muy consiente de todo lo que estaba viviendo y hasta el momento de su muerte estaba muy tranquila.

“Fue una mujer fuerte y muy tranquila, rodeada de las personas que tanto quería, que amaba, no estuvo sola, siempre estuvo acompañada, se fue tranquila y eso es lo que nos da paz a nosotros como familia”, recordó.



Además, comentó que todo lo que vivió Alejandra fue un proceso muy complicado de asimilar para su familia. “Aleja para nosotros fue definitivamente felicidad, una mujer muy valiente, una guerrera, que la dio toda, no solamente en esta enfermedad, sino en todos los procesos de su vida. Ella nos enseñó lo que es la resiliencia, que lo es la fortaleza, y algo que admiramos hasta el último momento fue su fe, nunca la perdió, su esperanza fue intacta desde el momento uno hasta sus últimos minutos, estoy segura de eso”.



Claudia Villafañe también relató uno de los momentos más duros y conmovedores que pasó al lado de su prima, pues ella le hizo una pregunta demasiado profunda: “Dos días antes de yo viajar, nos miró a mi tía, a nuestra mejor amiga y a mí, que estábamos en su habitación, y nos preguntó que si ella llegaba a morir, ¿qué pensaríamos de ella?”.

En ese momento, ella comentó que era consciente por el proceso que estaba pasando y cómo sería su desenlace: “ya los médicos nos habían dado su veredicto, pero siempre estuvimos aferrados a la esperanza, porque mientras tuviera vida, pues había probabilidades de que un milagro sucediera”, concluyó.

¿Qué es el cáncer germinal?

