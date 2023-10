Alejandra Villafañe: estos son los síntomas del cáncer de seno y ovario que padecía

La muerte de la exreina de belleza y actriz Alejandra Villafañe, de 34 años, debido a un cáncer, ha impactado tanto a sus allegados como a quienes la seguían y la habían visto en novelas como 'La nieta elegida', 'Siempre Bruja' y 'Manes'.



Aunque se conocía que desde hacía algunos meses se estaba sometiendo a tratamiento para vencer a la enfermedad, su deceso ha enlutado a la televisión nacional.

La actriz de la película 'El Yuppie y El Guiso' reveló en febrero de 2023 uno de sus episodios con el cáncer.



"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho, (sí, prefiero llamarlos milagros, maestros o unos amigos no tan bien recibidos)", escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.



Según su escrito, se trataba de unos tumores en los senos y el ovario que la habían llevado a preguntarse sobre la esencia de la vida misma: "¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté, repe…titi…va…mente…", expresó.



En la imagen en blanco y negro que acompaña al texto se le puede ver abrazando sus senos y con los ojos cerrados.

"Regresemos a ese momento cuando yo estaba acostada en una camilla viendo mis senos y mi ovario por dentro, viví tantas cosas en tan poco tiempo (...) no puedo explicar como se sentía, como se oía y como se veía, solo puedo decir que fue tan profundamente hermoso y doloroso", describió la actriz.



Es por eso que se ha hablado del cáncer de seno y ovario como las causas de muerte de la joven y talentosa caleña.

Que haya fallecido a corta edad no deja de sorprender a sus conocidos y seguidores, por lo que su caso es una muestra de la importancia de estar atentos a la salud en cualquier etapa de la vida.

Síntomas del cáncer de seno

El cáncer de seno se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno, normalmente, forman un tumor que, a menudo, se puede observar en una imagen de diagnóstico o se puede palpar como una masa o bulto.

Los síntomas del cáncer de mama pueden variar de una persona a otra, y algunas mujeres pueden no presentar síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad.



Estos síntomas también pueden ser causados por afecciones benignas del seno, por lo que es fundamental consultar a un médico para una evaluación adecuada si se experimentan estos cambios.



Aquellas manifestaciones iniciales más comunes suelen ser las siguientes:

Bulto o masa en el seno: uno de los síntomas más comunes del cáncer de mama es la presencia de un bulto o masa en el seno. Este bulto puede ser duro, con bordes irregulares y, a menudo, no es doloroso.

Cambios en el tamaño o forma del seno: El seno puede cambiar de tamaño o forma, y puede haber asimetría notable entre ambos senos.

Cambios en la textura de la piel: La piel del seno puede volverse gruesa, enrojecida, con hoyuelos o similar a la cáscara de naranja.

Cambios en el pezón: El pezón puede hundirse hacia adentro (retracción) o presentar cambios en su forma o textura. También puede haber secreción del pezón, a menudo con sangre.

Cambios en la apariencia del pecho: Puede haber cambios en la apariencia general del pecho, como hinchazón, enrojecimiento o deformidades.

Sensación de dolor o molestia: El cáncer de mama no siempre causa dolor, pero algunas mujeres pueden experimentar molestias en el seno o en la zona de las axilas.

Dentro de los factores de riesgo se encuentra la exposición a radiaciones ionizantes, la obesidad, el alcohol y la exposición a estrógenos, por lo anterior, una dieta saludable para mantener un peso adecuado, evitar el uso de alcohol y la exposición a radiación puede impactar en la disminución de incidencia del cáncer de mama.



En Colombia, cada día causa la muerte de 12 mujeres y sigue siendo el cáncer más frecuente entre ellas, con un registro del 29.7 % del total de casos, un aumento en relación con el 28,02 % del total de los casos nuevos reportados en 2021, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo.



Para el 2022, se reportaron en el país 88.842 mujeres con cáncer de mama, de las cuales 7.346 fueron casos nuevos.

Síntomas del cáncer de ovario

Los tumores en los ovarios pueden ser cáncer. Es importante que se haga chequeos si siente alguna molestia o dolor en la zona. Foto: Istock

Esta enfermedad es considerada uno de los cánceres ginecológicos más letales del mundo y es la quinta causa más común de muerte por cáncer en las mujeres, según cifras de la Sociedad Americana contra el Cáncer.



De acuerdo con la Clínica Mayo, el cáncer de ovarios se debe a un crecimiento de células en estos órganos que se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir otros tejidos sanos del cuerpo.



Aunque el cáncer de ovario en algunas mujeres puede aparecer sin síntomas, hay una lista de signos que pueden alertar sobre esta enfermedad:

Hinchazón o inflamación abdominal Sensación de saciedad rápida al comer Pérdida de peso Molestia en la zona pélvica Fatiga Dolor de espalda Cambios en los hábitos intestinales Necesidad frecuente de orinar.

Edad avanzada, alteraciones genéticas hereditarias, antecedentes familiares de cáncer de ovario, sobrepeso u obesidad, terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica, endometriosis, edad en que comenzó la menstruación y edad en que terminó y no haber estado embarazada nunca son algunos de esos factores de riesgo, pero no hay una causa general que se haya determinado.

Es importante que se haga chequeos con regularidad de manera preventiva para identificar cualquier irregularidad. En el caso del cáncer, la detección temprana puede salvar su vida, pues los tratamientos son más efectivos durante las primeras etapas.

CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO EL TIEMPO*

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

