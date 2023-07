La exreina de belleza vallecaucana, Alejandra Villafañe Osorio, compartió con sus seguidores de redes sociales una difícil situación que enfrenta con su salud. La mujer, de 33 años de edad, aseguró en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer, el pasado 12 de mayo.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO

Villafañe Osorio también compartió con sus seguidores, que tuvo que ser sometida a una cirugía en los últimos días y que el procedimiento fue un éxito, por lo que continuará en el tratamiento correspondiente.

También puede leer: Un fan de Peso Pluma fue agredido por su guardaespaldas al acercarse a tarima

La actriz valoró los mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores, dando las gracias a Dios y asegurando que todo este proceso ha sido más sencillo gracias a la fe y confianza en Dios. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padece.



La exreina vallecaucana ha participado en varias producciones nacionales e internacionales, como 'La Ley del Corazón', 'La Nieta Elegida' y 'Perfil Falso' de Netflix.



“Siento que he vivido 10 años en dos meses, he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar ahí, acompañándote, acompañándote”, fueron algunas de las declaraciones de la vallecaucana.

Le puede interesar: Indignación por video que muestra a pareja teniendo sexo en metrocable

En las imágenes se puede ver a Villafañe en un hospital, canalizada mientras contó cómo salió de cirugía, “gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy h****, pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, para la vida”.



También aseguró que la cirugía se complicó un poco, indicando que el postoperatorio no ha sido tan fácil; sin embargo, agradeció porque fue una cirugía exitosa.



“Al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía, son demasiado buenos” indicó la actriz.

“Todo va a estar bien”, “Mejórate pronto Ale, saca toda esa fortaleza y buena energía que te caracteriza”, “eres una guerrera, que nada te detenga”, “que el propósito de Dios contigo se cumpla, él estará siempre llevándote de su mano”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Lea también: "Qué jarto tener que desconfiar": Flavia Dos Santos denunció estafa en redes sociales

Es importante realizarse chequeos médicos por lo menos una vez al año, con el fin de prevenir y diagnosticar enfermedades, que puedan afectar la salud y calidad de vida de las personas.

¿Qué es el cáncer? Testimonios de pacientes

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO