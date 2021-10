Se disculpó modelo que caminó en ropa interior en Medellín

Alejandra Torres, modelo webcam y creadora de contenido, ha estado en el ojo del huracán tras la polémica generada a raíz de su decisión de caminar en ropa interior y amarrada a una correa en el sector de Provenza, en Medellín.



La mujer habló con EL TIEMPO acerca de la indignación que ha causado este hecho en el país.



Aseguró que la idea de caminar en lencería por este exclusivo sector de Medellín tenía como objetivo aumentar el tráfico orgánico de sus redes sociales y plataformas de creación de contenido, con la ayuda de su pareja, un ciudadano holandés.



Añade que, mientras caminaban, “unas personas nos frenaron y empezaron a formar un escándalo”, y añade: “Simplemente estuvimos caminando, haciendo la pasarela de un lugar a otro”.



Sobre el sector que escogió para caminar en ropa interior, la modelo dijo: “Escogí muy mal el lugar”, y manifestó que no se arrepiente de lo que hizo. Sin embargo, Torres pidió disculpas y aseguró que nunca quiso faltarle el respeto a nadie. “Soy consciente que hay que respetar los espacios y de que cometí un error”, puntualizó.



También habló del proceso legal que actualmente enfrenta ella y su pareja: “Patrick actualmente tiene un proceso activo con Migración Colombia y yo uno legal con la Policía”. Pero aseguró que el ciudadano holandés seguirá en territorio colombiano.

La polémica inició porque la modelo iba vestida en lencería por las calles de Medellín. Foto: Instagram:@soytorres3 - Captura de video

Por este caso, Torres recibió una multa por alteración en el orden público y criticó a la Alcaldía de Medellín tras las declaraciones que entregó Daniel Quintero Calle, quien le pidió a Migración Colombia la expulsión del extranjero por “dañar la imagen de Medellín y maltratar a las mujeres de la ciudad”.



Según ella, su caso no se manejó de forma adecuada y trajo consigo consecuencias, no solo para ella, sino para el holandés en su país.



Ante las críticas y señalamientos que ha recibido en las redes sociales, Alejandra invitó a las personas a conocer más sobre la industria en la que ella trabaja y pidió respeto por el trabajo sexual en el país.



Por último, aseguró que tanto ella como su novio, quedaron afectados por este caso, y no descartó iniciar acciones legales contra las personas que los señalaron de promover el turismo sexual en la ciudad.

