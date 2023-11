Alejandra Serje y el artista de circo Juan Cebolla estarían en una relación

Alejandra Serje es una presentadora y modelo que hace poco hacía parte del programa matutino ‘Mañana Express’.



La presentadora se conoció en el medio de la farándula tras su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ 2013 y desde entonces hizo parte de este tipo de programas, primero en ‘Lo sé todo’ y luego en este magacín de la mañana.



Y aunque por el momento no se conoce en dónde incursionará con su trabajo, sí se ha conocido que ha dado rienda suelta al amor, pues se le ha visto con una nueva pareja.

La presentadora tiene tres hijos y uno de ellos es fruto de la relación que mantuvo con Andrés Poveda, de quien se separó hace varios meses.



Pues ahora, se ha dado una nueva oportunidad y se le ha visto expresando su afecto a un hombre muy conocido.



Se trata del artista circense Juan Cebolla, a quien se le vio con la presentadora compartiendo un tierno beso.



(Lea más: Alejandra Serje habló de su participación en video de Alejandro Fernández)



Esta pareja ya no oculta que tiene una relación amorosa, al punto que el artista circense aseguró hace unos días “mamacita y es mía", confirmando de esta forma que estarían juntos.

El integrante del circo de los ‘Hermanos Gasca’ no pudo ocultar la emoción que le inspira estar con la bella presentadora y en sus publicaciones de Instagram la elogió con ese mensaje, acompañado de una foto de ella.



(Le puede interesar: Alejandra Serje habla de cómo perdió 800 millones de pesos por las criptomonedas)



Hace algunos días, la presentadora contó que le han hecho muchas propuestas en su vida y que una de ellas fue el donar un óvulo por mucho dinero, para lo que respondió tajante que no lo haría.



"No sería capaz de ver un hijo por ahí, de hecho, sin saber siquiera si lo voy a ver en mi vida. Claramente, son propuestas que jamás aceptaría ni por todo el dinero del mundo", puntualizó.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

