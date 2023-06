La reconocida presentadora de farándula Alejandra Serje reveló a detalle los pormenores que ha padecido en su vida al perder $800 millones en una inversión de criptomonedas colombianas.



A través de un 'reel' de Instagram del programa 'Desnúdate con Eva Rey', se conocieron algunos de los sucesos que la modelo tuvo que sortear recientemente con su familia, su vida amorosa y su economía.

Pese a que la entrevista completa aún no se ha publicado en el canal de YouTube del programa, la periodista española Eva Rey compartió un adelanto de lo que será la conversación que tuvo con Serje hablando cara a cara.



Entre las primeras declaraciones sorprende que la presentadora de 'Lo sé Todo', relatara que en la actualidad estaba contenta y se sentía bien, pero que llegar a ese estado no había sido fácil, debido a algunos de los inconvenientes que tuvo que atravesar tanto en su vida personal como profesional.



La modelo que se separó en julio de 2022 del padre de su hija, Andrés Poveda,

afirmó que: “Estoy bien, me ha costado y he luchado. Si me ven feliz, déjenme que me lo merezco".



Ante esta declaración, Rey, conocida por su participación en el noticiario 'CM&', se sorprende y le pregunta el porqué de su anterior infelicidad.



Es así que la ex protagonista de novela responde que hubo dificultades tras dificultades y a veces hasta de manera simultánea, con la muerte de su abuela, su padrastro y el desfalco económico del que fue víctima.



"Me pasaron muchas cosas muy seguidas; tuve una pérdida gigante con la muerte de mi abuela, mi padrastro, y la pérdida de mis ahorros”, expresa Serje en la publicación.



Y no es para menos, pues la modelo dejó claro que la estafa económica que sufrió de $800 millones y que nunca pudo recuperar tras confiar en una moneda digital.



“Tuve una pérdida financiera gigante porque creí en una criptomoneda colombiana y eso fue terrible, perdí muchos años de ahorro, de trabajo. Eso se llevó mi hogar, mi familia, absolutamente todo. Perdí 800 millones de pesos”, señaló la modelo.



Hecho que según ella la comprometió hasta con su familia, pues tal parece que también los invitó al proyecto en el que estaba como posibles inversores.



Aunque aún no se conocen los detalles de la presunta estafa que la afectó económicamente, en el 'reel' si queda claro que, su ex pareja, habría sido la persona que la convenció de gastar en la moneda digital.



“Andrés hablaba con confianza de esa criptomoneda y a todo el mundo le daba confianza, le dijo muchas personas, yo se lo dije a mi familia. Mi familia se vio afectada y yo me comprometí a responderles”, concluyó la mujer.

El caso de Alejandra Serje se suma a las estafas de las que han sido víctimas celebridades colombianas como el manager Jairo Martínez, y el reconocido influencer, La Liendra, que tuvieron desfalcos de $600 millones, aproximadamente.

¿Cómo va la discusión sobre la regulación de criptomonedas en Colombia?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

