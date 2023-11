Expresentadora de RCN, Alejandra Serje, recibió millonaria propuesta por un óvulo

Alejandra Serje es una reconocida presentadora, quien recientemente se convirtió en tendencia tras dar por finalizado su contrato con el programa de RCN 'Buen día, Colombia'.



Tras su salida, la presentadora contó detalles de su vida privada, e incluso, aseguró que le habían ofrecido dinero por donar sus óvulos.



La confesión de la presentadora se dio en medio de una entrevista con el programa 'Lo sé todo', y allí también habló de su salida del programa de RCN.



"Me propusieron en alguna oportunidad no tanto como alquilar el vientre, pero sí donar el óvulo por mucho dinero, a lo que claramente yo respondí que no", dijo.



Las razones por las que la presentadora no aceptó el trato fueron sencillas: "No sería capaz de ver un hijo por ahí, de hecho, sin saber siquiera si lo voy a ver en mi vida. Claramente, son propuestas que jamás aceptaría ni por todo el dinero del mundo".



Sobre el monto que le ofrecieron, Serje dijo que era 14 mil dólares, aproximadamente 57 millones de pesos.



Aunque la presentadora rechazó la oferta, aprovechó la situación para hablar de su futuro como madre: "Uno no niega la posibilidad de otro retoñito en mi vientre”, aseguró.



Y finalizó asegurando que, cuando sea mayor, “sueño con esas navidades donde lleguen todos mis nietos y bisnietos”.

