Alejandra Sandoval es una actriz colombiana reconocida por interpretar papeles en producciones como, ‘Las muñecas de la mafia', ‘Doña Bárbara’, ‘Pura sangre’, ‘Al ritmo de tu corazón’, entre otras.



La también modelo en su actualidad profesional no se ha vuelto a ver en las pantallas de los colombianos, pues participa en un pódcast creado por ella y su hija mayor Valeria, llamado ‘Las Sandoval Sí, mamá e Hija’ en el que hablan de diferentes temas coyunturales y sobre su vida, para que sus oyentes las conozcan un poco más.

La actriz reveló en una entrevista para “La Red”, programa especializado en dar a conocer la vida de los famosos colombianos, que conoció al padre de Valeria a los 13 años y ella quedó embarazada a los 15, pero por desgracia su expareja tenía problemas con las drogas, era muy posesivo y la maltrataba física y mentalmente, en un principio ella quería mantener todo lo que vivió en secreto y nunca le contó nada a nadie.



“Yo guardé silencio, entonces yo sentía que sí yo le decía eso a mi mamá, mi mamá tal vez iba a querer defenderme e iba a pasar una catástrofe porque yo sentía que mi mamá no me podía defender en ese momento”, expreso la actriz en su entrevista.



Alejandra, también confesó que aprendió muchas formas de ocultar el maltrato que le propinaba su expareja, y comentó cómo con el maquillaje podía esconder todos los golpes que tenía en su cuerpo para que sus familiares y amigos no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, la actriz intentó ayudarlo en repetidas ocasiones, pero no tuvo un resultado favorable porque su ex siempre volvía a recaer en sus adicciones. “Sí, trataba de salir adelante, pero le daba el síndrome de abstinencia y él recaía, entonces había agresión”, dijo Alejandra en el programa ‘La Red’.



Mientras avanzaba la entrevista, la modelo reveló una situación muy incómoda para ella, pues su ex pareja hace un tiempo la agredió en público, específicamente en una discoteca de Cali, dejándola en ridículo delante de una gran cantidad de personas.



En medio de la entrevista también se encontraba su hija y afirmó que por suerte nunca ha tenido que vivir alguna situación como la de su madre, pero si ha tenido que vivir algunos momentos complicados en sus relaciones, que gracias a su psicóloga se ha podido dar cuenta de sus actos.

Por último, Alejandra manifiesta que en este momento se encuentra en paz, pues al parecer poco a poco ha podido sanar esta dura situación que vivió.



“Yo con lo mío estoy en paz, me da ira ver que alguien está siendo víctima de algún tipo de abuso o maltrato, bien sea psicológico, físico, lo que sea. Eso ha movilizado ese interés de sanar eso en mí”.

