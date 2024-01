Alejandra Murgas asegura que el acoso no ha parado: 'Él se hace pasar por mi pareja'

En las últimas semanas, la periodista y presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Murgas, oriunda de Barranquilla, denunció públicamente que lleva más de cinco meses siendo acosada por un hombre que al parecer es un exmilitar. Aseguró que, por ello, ha sido obligada a cambiar su rutina, con el principal fin de evitar que el hombre la siga.



La presentadora comentó en el noticiero del día 7 de enero, que desde agosto de 2023 el hombre le envía cartas, chocolates, regalos, flores y peluches hasta el Canal Caracol. Sin embargo, esto no fue lo único, pues luego empezó a frecuentar las instalaciones durante día, noche y hasta la madrugada.

El equipo de seguridad de Caracol Televisión mencionó que durante los últimos meses ha impedido de diferentes maneras que el hombre ingrese a las instalaciones del medio de comunicación y este ha llegado a mentir asegurando que la barranquillera le ha pedido que la recoja.

Durante la denuncia realizada en el noticiero del Mediodía, se mencionó que el hombre ha sido identificado como Alfredo Navas Alvis, esto según las cartas que le escribe a Alejandra Murgas y según investigaciones de la periodista, el hombre es un militar en retiro que estuvo 20 años en el Ejército y alcanzó el grado de Sargento viceprimero.



Recientemente, la presentadora barranquillera estuvo como invitada al programa Bravíssimo, de City TV, allí contó algunos detalles de su vida profesional y aprovechó el espacio para hablar sobre el acoso del que ha sido víctima en los últimos meses.



El pasado 11 de enero, se conoció que Alejandra Murgas fue cobijada con medidas de protección, con el fin de garantizar la integridad y seguridad de la periodista.



De igual forma, se mencionó en la medida de protección que el indicado que estuvo al servicio de las Fuerzas Armadas de Colombia, tendrá que asistir a un centro reeducativo y terapéutico, donde su comportamiento será evaluado por expertos, así mismo, el sindicado cuenta con una orden de alejamiento.

En diálogo con Bravíssimo, la barranquillera confesó que el hombre no ha cumplido con las restricciones que se le impusieron y sigue hostigandola, por lo que continúa con una gran preocupación.



“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja (…) El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, dijo Alejandra Murgas en Bravíssimo.



La presentadora manifestó que no se siente totalmente respaldada por las decisiones que se han tomado para garantizar su seguridad y expresó su preocupación, pues, sigue siendo acosada.



“Tengo medida de protección, pero si vamos a lo pragmático eso es un papel, que me permite cierta seguridad. Pero este señor no se ha detenido, sigue el hostigamiento, sigue llamando, sigue apareciendo y tiene que haber un paso más para poder darle fin a esta pesadilla”, agregó.

Alejandra Murgas denunció al hombre quien la sigue en inmediaciones del canal. Foto: Noticias Caracol

Según menciona Murgas, sus abogados le han explicado que como el acosador no ha presentado connotación sexual, su demanda no es catalogada como ‘grave’, pues dijo: “En mi situación lo que pasa con lo que establece el código penal es que su pretensión sexual no era clara. La jueza apeló a la violencia de género para imponer la medida”.



Alejandra Murgas aprovechó el espacio para reflexionar sobre el acoso al que constantemente se ven enfrentadas miles de mujeres en el país y expresó su preocupación por la falta de importancia que se le da a estos temas.



“Muchos de los delitos de la violencia de género parten de la concepción que tiene el hombre de la apropiación de la mujer. Eso es muy peligroso y lo hemos normalizado. Tenemos que atacar todos los frentes y es importante hacer pedagogía para cambiar esa forma de ver la vida y relacionarnos”, concluyó la barranquillera.

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



Para el caso de Bogotá, puede llamar también a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

