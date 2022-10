En marzo de 2022 María Manotas y el comediante Alejandro Riaño anunciaban su separación, luego de tres años de matrimonio y otros cinco de noviazgo. La situación la hicieron saber a través de sus redes sociales, donde mostraron un emotivo mensaje explicando que su relación de pareja había acabado, pero que seguirán compartiendo el amor por sus tres hijos.



“Hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar”, expresó Manotas en su perfil de Instagram a finales de marzo.



“Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, agregó.



Las razones de su ruptura eran un tema bastante reservado por las celebridades y no se tenían detalles sobre el caso hasta el pasado 4 de octubre, cuando la arquitecta reveló algunos detalles sobre las posibles razones del divorcio en su perfil personal de Instagram.



¿Por qué terminaron?

Manotas habló con sus más de 500 mil seguidores en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en las que algunos de sus fanáticos, curiosos por su actualidad amorosa, le empezaron hacer cuestionamientos sobre su expareja, entre ellos, el de una internauta que fue muy específica en preguntar “por qué había terminado su relación con Riaño”.



A lo que respondió con la mayor sinceridad posible y con lo que para ella fue el detonante para empezar a realizar los trámites del divorcio.



“A veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas! Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja. ¡Pero tenemos una buena relación y nos la llevamos bien! Es una persona muy importante y siempre estaremos en la vida del otro” escribió la famosa colombiana sobre por qué se divorció con el también actor”.



Por otro lado, comentó lo difícil que es afrontar una separación, no solo por el tema sentimental, sino porque es un cambio de vida rotundo, además porque la relación entre padres e hijos cambia debido a la lejanía entre las partes.



“¡Es durísimo! Pero no solo la separación, sino el momento antes de y luego el montón de cambios para todos que se vienen. Esto es una montaña rusa, pero todo en la vida deja una enseñanza”, acotó en una de sus historias.



Finalmente, uno de sus fanáticos le cuestionó si estaba dispuesta a volverse a enamorar y la arquitecta contestó con un rotundo sí, pues cree en el amor y en lo que representa para la vida de un ser humano.



"Obvio creo en el amor y quiero volverme a organizar algún día para ponerme mi vestido blanco. Por ahora no jajaj, pero algún día.



