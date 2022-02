Una compleja situación de salud vive la actriz y modelo Alejandra Isaza desde el pasado mes de diciembre con su audición, ya que, según explicó, podría quedar sorda a causa del estrés.



Isaza, en entrevista con el programa 'Lo sé todo', relató que se encontraba en un restaurante cuando sintió de manera repentina un pitido en su cabeza que la hizo pensar que estaba aturdida.

La situación se tornó más compleja cuando horas más tarde empezó a sentir mareos y a perder el equilibrio, además de sentir permanentemente el sonido aturdidor en su oído derecho.



"Fui al médico, me hicieron exámenes y el oído derecho estaba completamente perdido. El primer diagnóstico fue una hipoacusia neurosensorial idiopática, lo que quiere decir que es una sordera súbita, no se encuentra el por qué. Lo relacionan mucho con el estrés", explicó Isaza en la entrevista.



Según Jonathan Bareño, fonoaudiólogo de MED-EL, "la hipoacusia súbita se presenta en ambientes con mucha exposición al ruido, mucho estrés (genera compresión de los vasos sanguíneos que dan nutrientes a una parte del oído) o por ejemplo, enfermedades bacterianas. Debe ser tratada en las siguientes 24 horas a la pérdida para aminorar las consecuencias".



La modelo contó que posteriormente fue diagnosticada con la enfermedad de Ménière, por lo que inició un tratamiento con medicamentos por dos semanas para intentar que el oído reaccionara, sin embargo, las caídas, los mareos y la pérdida de equilibrio persistieron, por lo que tuvo que acudir al servicio de urgencias, donde le descartaron un derrame.



"Esta parte del cerebro (derecho) y del oído no me reacciona, lo tengo inflamado. El oído está completamente nulo". Por eso, la modelo explicó que inició unas infiltraciones donde la canalizan, la sedan y le ponen un medicamento directamente en el tímpano para hacerlo reaccionar.

Isaza también se refirió a la manera en que este problema ha afectado su estado de ánimo y cotidianidad, ya que esta situación la ha alejado del trabajo, el ejercicio y las salidas a lugares donde hay mucho ruido.



"Los primeros días lloraba mucho, me cuestionaba por qué me pasa esto. También me dio tres vueltas porque yo soy súper activa, me levanto a producir en mi marca, hacer mis cosas, entrenar. Llevo tres meses sin entrenar. No he podido activarme bien en mis cosas. Ahora último quise ir a un restaurante y la bulla me aturdió tanto que me dolió horrible la cabeza", comentó la modelo.



Por último, Isaza se refirió a las posibles causas de este problema de salud que los médicos relacionan con el estrés.



"Mi oído se desconectó, cansado de escuchar muchas cosas que me lastiman. Es mejor buscar ayuda, un psicólogo o un 'coach'. Las terapias no te hacen loco ni diferente, te ayudan a sobrellevar y entender muchas situaciones porque la cabeza te puede jugar una mala pasada", aseguró.