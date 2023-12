Alejandra Guzmán se hace viral en redes al confesar que vendía tortas cuando era niña

Alejandra Guzmán es una de las cantantes más famosas de México. A lo largo de su carrera ha logrado acumular un gran número de éxitos musicales y miles de fans que la apoyan y están pendientes de ella.



Recientemente, 'La diva del Rock' ha sido criticada en las redes sociales al revelar que vendía tortas (comida parecida a un sandwich) en su escuela por qué su familia no le daba dinero.

La polémica confesión ocurrió hace unos meses en una entrevista con Omar Chaparro, sin embargo, esta parte del clip se ha vuelto viral en las plataformas digitales en los últimos días.



Todo comenzó cuando el conductor le preguntó cuándo dejó de depender económicamente de su sus padres, Enrique Guzmán y Silva Pinal. A lo que la cantante confesó que ha tenido que trabajar desde muy niña para tener su dinero.



(Lea también: Historia de 'negrita' la perra que se “graduó” y acompañó a toda la escuela).



“Nunca les pedí dinero a mis papás, nunca me dieron dinero, ni para el lunch, entonces yo vendía en el recreo tortas y papitas para comerme cuatro al final, pero yo trabajé desde chamaca”, contó.

Además, aseguró que sus padres no le daban dinero por qué eran tacaños, pues ellos tenían un gran patrimonio por sus carreras en la televisión.



“Era por codos, claro, pero ¿sabes qué? Me hicieron mucho bien porque yo aprendí a ganarme mi dinero y nunca me ha faltado nada y desde siempre he sido muy chambeadora (...) con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero”, concluyó.



(No deje de leer: Andy Rivera, víctima de millonario robo en Navidad; ladrones habrían quedado en video).



En las redes sociales sus declaraciones no fueron bien recibidas por sus fans, pues varios de ellos comentaron que no le creían.

"Una vez la Sra. Silvia Pinal en una entrevista le preguntaron, es cierto que no les daba dinero a sus hijas y dijo que si era cierto, pero que el motivo es que nunca quisieron estudiar y que en la casa tenían sirvienta, comida, alberca y que no les faltaba nada, pero eran muy flojas. Además, solo querían el dinero para hacer fiestas, drogarse y alcoholizarse"; "Seguro que le daban dinero sus padres, pero seguramente como era poco, lo invertía, trabajaba y obtenía sus ganancias. Dijo que eran tacaños, pero no la abandonaron a su suerte", son algunos de los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: contundente respuesta de Manuel Turizo a críticas por besar en la boca a su mamá

Cinco consejos para presentar a su nueva pareja en Navidad y Año Nuevo

En video: Maluma armó fiesta en una chiva y cantó vallenato en las calles de Medellín