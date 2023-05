La cantante Goyo se ha vuelto tendencia en redes sociales esta semana, pues durante su presentación en los Premios Nuestra Tierra en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, subió un gato al escenario que estaba amarrado con una cuerda.



En las grabaciones que circulan en internet se puede evidenciar que cuando intentaron llevarse al felino, lo arrastraron con una cuerda, lo que hizo que el gato se asustara. Además, por la música y el espació se le puede ver bastante aturdido.

Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado. #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/m4uoqVgbf1 — Diego Veira (@diegoveira__) May 18, 2023

Varios internautas y famosos han criticado el uso de la mascota en la presentación de Goyo, una de ellas fue Alejandra Giraldo, la presentadora de ‘Noticias Caracol’, quien es amante a los animales y tiene una sección sobre este tema en el informativo.



La paisa utilizó sus redes sociales para hablar de lo ocurrido. Asimismo, se mostró bastante molesta y le dedicó unas palabras a la artista chocoana.



“Qué desilusión, Goyo. Pobre gatico, completamente asustado. La soberana estupidez humana. Hubiera salido mejor el show con una panterita de pilas. Los animales no son objetos, les debemos respeto y garantizarles bienestar y calidad de vida. Unos de los pilares de su bienestar es que estén libres de miedo y estrés. ¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto, por el capricho de tener un gato negro en show?”.



Las declaraciones de la presentadora no terminaron ahí, pues unos minutos más tarde compartió otro de los videos, el cual habría sido al final de la presentación, indicando que entre más clips veía más tristeza sentía por el pobre felino.



“Me asombra la gente que pide respeto y no respeta… Tanta luz es peligrosa, a muchos no los deja ver”, escribió en la publicación.



Los comentarios de Alejandra han sido publicados en diferentes cuentas de entretenimiento y varios internautas han apoyado a la presentadora. “Apoyo totalmente la crítica y el malestar, eso no se hace con ninguna mascota”; “Pobre Gatico”, se lee en los comentarios.



Por el momento, Goyo no se ha pronunciado sobre las críticas que le han hecho por llevar al felino a la presentación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

