Alejandra Giraldo y el recuerdo de un atentado que marcó su vida

La periodista antioqueña Alejandra Giraldo recordó recientemente uno de los sucesos más dramáticos que vivió en Medellín, un cruel atentado en el cual varias personas murieron y ella resultó herida.



Fue un atentado con carro bomba que el grupo criminal La Terraza puso en el Parque Lleras, el 17 de mayo de 2001. El atentado dejó un balance de 8 muertos y cerca de 80 heridos, entre ellos, la presentadora y periodista que trabaja en Noticias Caracol.



En una entrevista con el programa La Red, contó un hecho que marcó su vida para siempre.



Ese día, Alejandra había ido con un grupo de amigos a un restaurante de esa zona de la capital antioqueña y, cuando ya estaban a punto de salir, el carro bomba estalló.

La presentadora perdió la conciencia, y cuando la recuperó, solo veía humo y luces, y escuchaba mucho ruido.



Como pudo, se levantó y empezó a mirarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba llena de esquirlas y de sangre. Sin embargo, no tenía heridas de gravedad.

Alejandra fue llevada al hospital donde fue atendida. Luego de esto, sus piernas quedaron con algunas cicatrices.



De acuerdo con la presentadora, este es un momento que jamás olvidará, pero ha intentado seguir adelante. Además, Alejandra asegura que ya perdonó a las personas que le ocasionaron este dolor.



“Me paré, avancé unos pasos y volteé para darle la mano a mi amiga; cuando ella me estiró la mano: ¡Pum! Cuando abrí los ojos y fui consciente, no veía sino humo, luces y sonidos aturdidores; muchas sirenas y gritos. Es algo muy extraño”, confesó Giraldo, al programa de Caracol TV.



“Tengo muchas cicatrices en las piernas, (si hacen ‘zoom’ las podrán ver), son cicatrices de la violencia absurda de este país: la bomba del Parque Lleras en Medellín en el 2001”, publicó en su momento la destacada periodista.



ELTIEMPO.COM