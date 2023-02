La presentadora Alejandra Giraldo hizo una pausa en Noticias Caracol. En la emisión del noticiero, hace algunos días, la periodista comentó que volverá en tres semanas y les dijo a los televidentes que “los lleva en el corazón”.



Sin embargo, la presentadora antioqueña dejó una inquietante fotografía en sus redes sociales. Giraldo subió una historia a su Instagram donde está en un hospital y con una bata quirúrgica.

En el fondo también se ve a una mujer que sería una enfermera.



“¡Prontito nos vemos! Como dice el Papa: recen por mí. Un bonito domingo”, escribió Alejandra Giraldo.



Alejandra Giraldo, presentadora. Foto: Instagram de Alejandra Giraldo

Esta imagen fue publicada el domingo. Además, Giraldo ha posteado algunas fotografías de animales rescatados y ha pedido ayuda para ellos.

De esta manera, se especula que Alejandra se habría sometido a un procedimiento quirúrgico; sin embargo, no se conocen los detalles de la cirugía que tuvo que hacerse.



La comunicadora no ha revelado más detalles en sus redes sociales sobre el procedimiento. Giraldo, a finales del 2022, se tomó unos días de vacaciones, por lo que esta nueva ausencia generó preocupación en sus seguidores, quienes le han dejado mensajes de aliento.



La periodista, por su amor a los animales, también dirige una sección que se llama Las mascotas de Alejandra, tema sobre el cual sigue muy activa en las redes.

