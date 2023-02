La presentadora Alejandra Giraldo reapareció en sus redes sociales con un alentador mensaje para sus fieles seguidores.



(Le recomendamos: Paula Durán: su madre cuenta cuál fue su último deseo antes de morir por cáncer)

Después de que la antioqueña anunció que se iba de las emisiones de noticias durante un tiempo, los internautas empezaron a realizar varias preguntas.



Y aunque en su momento no especificó el motivo de su breve despedida, una publicación en su cuenta de Instagram dejó a sus seguidores un tanto preocupados.



La mujer escribió: “¡Prontito nos vemos! Como dice el Papa: recen por mí. Un bonito domingo”, escribió Alejandra Giraldo.

(Siga leyendo: Anuel y Yailin se habrían separado por infidelidad y violencia doméstica).

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Giraldo, presentadora. Foto: Instagram de Alejandra Giraldo

Gracias a Dios por la vida, la salud, la familia, y por ustedes FACEBOOK

TWITTER

Días después, se conoció que la mujer iba a extraerse las prótesis mamarias, debido a una enfermedad. Por esta razón, pidió que rezaran por ella.



Desde entonces no se sabía nada sobre la presentadora; no obstante, el pasado domingo, 26 de febrero de 2023, la mujer volvió a aparecer en su cuenta de Instagram.



La joven antioqueña compartió un video junto a su madre y publicó en la descripción: “¡Me siento muchísimo mejor del cuerpo y del alma! Gracias a Dios por la vida, la salud, la familia, y por ustedes, que con sus mensajes me hicieron sonreír siempre “



(Le puede interesar: Nairo Quintana explotó: dura crítica a los que le dan la espalda).



Y finalizó: “Ya casi. Ya casi”.

(Además: Así quedarían los días de vacaciones con la reforma laboral del gobierno Petro)



Los internautas no esperaron para reaccionar a la publicación que pronosticaba su pronto regreso a las emisiones del noticiero.



“Aleja, dónde estás. Las noticias Caracol sin usted, no son lo mismo”, “Grande Aleja” y “Las mañanas no son las mismas”, fueron algunos de los comentarios.



Por lo pronto se desconoce la fecha de su regresó a las pantallas. Eso sí ya se sabe que la presentadora se está recuperando de manera satisfactoria.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias