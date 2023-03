Alejandra Giraldo es una presentadora y periodista del noticiero de ‘Caracol Televisión’ y suele ser conocida por hacer parte de la primera emisión del día. Hace unas semanas, la paisa le había comentado a sus seguidores que tenía que someterse a una cirugía y que por esa razón iba a estar alejada de la pantalla chica.

Tiempo después, se conoció que todo fue debido a un tema de salud, y de una extraña enfermedad autoinmune que sufre. Por esta razón, tuvo que retirarse sus implantes mamarios.



El pasado 6 de marzo, Giraldo volvió aparecer en el noticiero y en sus redes sociales explicó, cuál era la razón de su ausencia y cuáles fueron los síntomas que la llevaron a darse cuenta de que tenía un extraño síndrome. Comenzó contando que se retiró las prótesis mamarias que tenía desde hace 14 años, porque sufre de una enfermedad llamada Síndrome de Sjögren.



“Desde hace como siete años empecé con síntomas superextraños. Amanecía con la cara como una papa, por las noches me despertaba con las fosas nasales pegadas, me despertaba bañada en sudor… Tenía un cansancio loco”, contó en su video.



A pesar de los síntomas, la periodista confesó que no puso tanta atención a lo que le estaba pasando, hasta que un día se quedó dormida en un semáforo. En ese momento, la paisa se realizó varios exámenes y le diagnosticaron hipotiroidismo.

“Me mediqué y me mejoró muchísimo el tema del cansancio, pero había síntomas que iban y venían y se exacerbaban. Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel”, comentó.



La paisa se siguió realizando varios procedimientos médicos y le diagnosticaron el Síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. Además, popularmente es conocida como el síndrome del ojo seco.



“Es una resequedad generalizada, porque el cuerpo no reconoce las glándulas que producen mucosas y las ataca”, reveló.



Giraldo fue diagnosticada hace tres años y desde ese entonces su reumatóloga le recomendó quitarse las prótesis mamarias, porque era un cuerpo extraño que posiblemente su cuerpo estaba atacando. Sin embargo, ella lo evitó pensando que con los medicamentos podría mejorar.

“Algunos síntomas se han aminorado, otros se han exacerbado y otros que son nuevos y qué mamera. Yo tomo pastillas todos los días. De ahí se deriva la decisión de explantarme”, agregó.



La periodista ya no tiene sus implantes y espera que su salud empecé a mejorar de a pocos. “Todo con la esperanza de que los síntomas desaparezcan y dejar de tomar pastillas”, concluyó.

