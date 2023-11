Alejandra Giraldo, Juan Pablo Raba y famosos a quienes han robado y atracado en Bogotá

Bogotá es una de las ciudades más grandes de Colombia y en ella viven miles de personas de diferentes lugares. Sin embargo, esto ha hecho que crezca la inseguridad, pues algunos han elegido el atraco y el hurto como su forma de ganarse la vida.



Todos los días a través de los medios de comunicación y las redes sociales se dan a conocer diferentes casos o nuevas modalidades de robo. Pero, al parecer, nadie está exento de que le pasen este tipo de situaciones y varios famosos del país han denunciado que han sido víctimas de robo. Por esta razón, recordaremos a algunas celebridades que han tenido que vivir este tipo de situaciones en la capital.

Alejandra Giraldo

El 21 de noviembre, el reconocido empresario Alejandro Serrano, de 48 años, quien es esposo de la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, sufrió el robo de un reloj en una panadería del norte de Bogotá llamada Masa.



Según el reporte de las autoridades, los criminales siguieron a la víctima, quien al llegar al establecimiento se instaló en una de las mesas. En ese momento, los ladrones ingresaron al lugar y lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara su reloj de marca Rolex.



A los pocos minutos, llegaron las autoridades al lugar y le brindaron la atención necesaria al empresario, que afortunadamente salió ileso en medio de los hechos.

Juan Pablo Raba

El pasado 6 de noviembre, el actor Juan Pablo Raba sufrió de un robo mientras caminaba por los cerros orientales de la capital con sus hijos. Mientras estaba en el sendero, fue abordado por cinco hombres, los delincuentes lo arrinconaron y lo golpearon al frente de sus hijos.



Los sujetos tomaron su celular y lo obligaron a entregarles las claves para acceder a las cuentas bancarias y transferirse dinero. Además, lo despojaron de su anillo de matrimonio y un reloj, pero la situación se complicó cuando los criminales intentaron agredir a sus hijos.



"La situación se puso un poquito complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija. Ahí lo golpeé fuerte. Curiosamente, ahí fue cuando la situación se empezó a tranquilizar, pero no se portaron muy bien", concluyó en una conversación en Noticias Caracol.

Claudia Bahamón

En septiembre de 2021, la presentadora del programa de MasterChef reveló que fue víctima de un robo en Bogotá. Según el relato de la presentadora, ella iba caminando con una ruana y una cartera terciada en donde tenía todas sus pertenencias. Le tocó detenerse en un semáforo para poder cruzar la calle, cuando fue abordada por una motocicleta que le jaló la cartera y la arrastró.



"El tipo de la moto no entendió que no podía zafar la cartera de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11", comentó Bahamón.



Luego, la modelo aseguró que cuando la gente empezó a gritar, el delincuente de la moto se bajó, la agarró del brazo, la tumbo y huyó con su celular.

Joaquín Guiller

En agosto de este año, el reconocido cantante Joaquín Guiller denunció que le habían robado las llantas a sus camionetas en la capital.



“Increíble parce… Este fue el carro que me estrené hoy aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario. Estaba estrenando. Mira, se me llevaron la llanta”, comentó el intérprete de 'Usted no me olvida' en un video de Instagram.



Asimismo, comentó que tenía otro carro para movilizarse en la ciudad y a ese también le quitaron las llantas.



“Y este es el carro que siempre he mantenido acá en Bogotá y también mire se le llevaron la llanta. Increíble la seguridad de la capital de Colombia, la seguridad de Bogotá. Es que los dos carros a la vez. Pero bueno, que conste que somos más los buenos”, concluyó.

Alzate

El pasado 5 de noviembre, el cantante Alzate compartió en sus redes que habría sido víctima de un robo mientras se movilizaba en un vehículo junto a su equipo de trabajo.



"Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza... Nos atracaron, nos humillaron y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca: fierros en la cabeza", empezó contando.



El artista comentó que la próxima vez que le ocurra algo similar va a tener un arma para defenderse: "Entonces yo también me voy a 'enfierrar' y me los voy a lamber, cuando vuelvan aquí nos los vamos a lamber a todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar".



Por último, añadió: "¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse?... Así, señores, que donde me vuelvan a para aquí, vamos a tener una ráfaga de plomo".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

