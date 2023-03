Alejandra Giraldo es una reconocida presentadora colombiana que hace parte del noticiero del Canal Caracol, a mediados de febrero le había comentado a sus seguidores que se sometería a una cirugía en la que extraerían sus prótesis mamarías. Sin embargo, Giraldo mostró que ya se encuentra mucho mejor e incluso volvió al noticiero.

Aunque muchas personas pensaban que la cirugía a la que se estaba sometiendo era estética, en realidad era por una enfermedad que padece y una reumatóloga le recomendó quitarse las prótesis para iniciar el tratamiento, así lo aseguró el programa de chisme ‘La Red’.



Además, revelaron que la periodista sufre del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, y por esa razón se retiró las prótesis de sus pechos.



Tras estar varios días alejada de las cámaras, la periodista volvió a parecer en Noticias Caracol este lunes 6 de marzo en la primera emisión del informativo. El regreso de Giraldo generó varias reacciones de sus colegas, los cuales estuvieron muy felices de tenerla devuelta.



En su cuenta Instagram, red social en la que acumula más de 217 mil seguidores, publicó un corto video con los mejores momentos de su regreso.

“Hoy cumplí tres semanas de mi cirugía de explantación de prótesis mamarias, les contaré después la historia completa. Pero quiero hablarles de mi regreso al canal. Miren el amor con el que me saludó Andrés Montoya (...) No les puedo explicar el corrientazo que me pasó, no sé cómo hice para no ponerme a llorar y quedar sin palabras”, comentó Giraldo.



La periodista explicó que a su colega se le había olvidado que se había sometido a una cirugía y por esa razón la saludó de esa forma. “Obviamente, cuando mandamos la nota le dije: ‘no sabes lo que me dolió’ y pues Andrés ‘como juemadre se me olvidó, perdóname’”, aseguró.



Asimismo, mostró que sus otros compañeros también sacaron espació para darle la bienvenida al noticiero.



“Un inmenso gracias a todos ustedes. A los que me rodean física y virtualmente. A los que me hacen sentir acompañada. Gracias por su cariño, por su buena vibra, por sus buenos deseos y por todos los mensajes que me amortiguaron los dolores en medio de la recuperación, ¡Los quiero mucho!”, escribió en su publicación.

