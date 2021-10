J Balvin recibe apoyo de Alejandra Azcárate tras polémica con Residente

La marea ha bajado, pero cada vez son más los famosos que siguen mostrando su apoyo a J Balvin, tras la polémica que surgió por su crítica al reguetón en los Latin Grammy y la dura respuesta que le envió René Pérez, Residente.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin en su cuenta de Twitter.



Al respecto, Residente le envió un duro mensaje a través de un video. "Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el rapero.



"Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín (...). Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero, cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, afirmó el exintegrante de Calle 13 en el video publicado en Instagram.



La discusión estuvo en boca de todos y llevó a que muchos otros artistas dieran su punto de vista, incluso apoyando a René Pérez. Entre ellos estaba Don Omar, quien escribió en la publicación: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".



Sin embargo, no todo ha sido críticas para J Balvin, pues ha recibido apoyo de artistas, famosos y políticos, entre ellos Alejandra Azcárate.



En una foto que hizo el cantante colombiano junto a un carro de perros calientes, la humorista señaló: "Así se responde, con la gracia y elegancia de la cual carecen los enemigos. Grande".

Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, escribió en su Twitter: "No soy el más reguetonero, pero Balvin representa mucho de lo bueno de nuestro país: trabajo, esfuerzo, disciplina, sacrificio, cultura. Y siempre lleva el sello de Colombia con orgullo".



"Somos millones de personas los que amamos la música de J Balvin. Es un artista extraordinario. Nada más que agregar", señaló por su parte la senadora Paloma Valencia en un trino.



Tras la polémica, J Balvin anunció el video de ‘Sal y perrea remix’, junto a Sech y Daddy Yankee, sencillo que ya se encuentra disponible en las plataformas de música.