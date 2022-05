Este mes se cumple un año desde que el nombre de Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate, fuera presuntamente relacionado en el caso de la ‘narcoavioneta’ que fue incautada con 446 kilos de cocaína.

La pareja habló en el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión sobre cómo este suceso ha afectado su trabajo, su salud mental y especialmente su relación marital. “¿Cómo no me voy a considerar yo una víctima? Mi nombre se vio completamente manchado”, comentó Jaramillo.



Además, Azcárate también mencionó que perdió muchas oportunidades laborales futuras e incluso, de nueve empresas con las que tenía contratos publicitarios firmados, siete le retiraron su apoyo.

(Le puede interesar: Johnny Depp y Amber Heard: ¿en qué va el juicio por difamación?).

Sin embargo, Jaramillo menciona que uno de los aspectos de su vida que no ha podido recuperarse, a pesar de que él no fue procesado por absolutamente nada, ha sido su relación como pareja. Por lo que cuenta el publicista, decidieron separarse temporalmente.



“Estuvimos separados de común acuerdo cerca de cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles y palabras buenas para compartir. Sin embargo, estamos lejos de haberlo superado y no sé si lo haremos”, comentó Jaramillo en ‘Los informantes’.



Además, entre lágrimas, agregó que no era una situación en la que él pueda pedir perdón por lo sucedido, pues “no cometió ningún error” y solamente se siente agradecido por el apoyo que recibió por parte de su esposa.

(Siga leyendo: Alejandra Azcárate envió un tajante mensaje a quienes la critican).

Con respecto a esto, Azcárate comentó que en ningún momento dudó de la honestidad de Jaramillo, aunque esta decisión le hubiera costado caro en su momento: “Me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haber cogido otro, que habría sido el facilista y me hubiera perjudicado menos”.

