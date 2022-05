La reconocida actriz y comediante Alejandra Azcárate le concedió este fin de semana una entrevista a María Elvira Arango, en su programa Los Informantes que se transmite en Caracol TV.



Durante la entrevista Azcárate se refirió al escándalo registrado en mayo del año pasado, en el que se vinculó a su esposo Miguel Jaramillo, con un pequeño avión cargado con cerca de media tonelada de cocaína.



Alejandra, de 44 años, le reiteró a la periodista que junto a su esposo vivieron momentos muy dolorosos por haber sido señalados de tener vínculos con el narcotráfico.



En la entrevista, que duró 12 minutos, Alejandra reconoció que su "vida se vino abajo en su totalidad, en 24 horas (...) en unas horas se cayeron 20 años de trabajo", puntualizó entre sollozos.



Su esposo, Miguel Jaramillo, explicó nuevamente la propiedad del avión - de su socio - "yo figuraba por error, aún en la sociedad de la compra de ese avión".



El avión fue interceptado por las autoridades en el aeropuerto de la isla de Providencia con 420 kilos de cocaína y más de 100 millones de pesos en efectivo.

En el recuento la pareja señaló que vivieron un linchamiento mediático de los medios que calificaron como de "amarillistas e irresponsables".



De hecho, Azcárate aseguró que era la imagen de 9 marcas, "me cancelaron 7 contratos" , y afirmó que sintió el "rechazo" de sus cercanos.



Y en medio de la entrevista a Los Informantes, Alejandra usó nuevamente la frase "conocí los sótanos del infierno" y agregó, "los conozco geográficamente como nadie", al reiterar que vivieron un linchamiento social pese a que nunca, ni a ella ni a su esposo los vincularon a algún proceso penal.



"No es caliente (el infierno), es un lugar helado y el diablo se volvió mi amigo y a los enemigos hay que mantenerlos cerca", puntualizó.

¿Por qué la expulsaron de la universidad?

Alejandra Azcárate Foto: @laazcarateoficial

Alejandra, en medio de la entrevista, reconoció que no fue buena estudiante y que "la privaban las novelas".



Contó que estando en cuarto semestre (de Derecho), iba perdiendo una materia y que tenía que sacar 4,5 sobre 5 para pasarla, lo que calificó como "imposible".



"Le pedí a una compañera que me dejara copiar, era una obra de caridad, sino, no pasaba", dijo, al referirse al día del examen final, su compañera accedió y sacó 4.7.



Pero la profesora la llamó y le preguntó ¿cómo había hecho para sacar esa nota? y en medio del proceso identificaron que había hecho fraude y "me echaron de la universidad, me lo merecía y fue lo mejor que me pudo pasar", afirmó.



Ingresó a estudiar Comunicación Social y encontró su lugar en la vida: la actuación y los medios de comunicación.



Contó que conoció a Miguel en un bar, a los cuatro días se fueron a vivir juntos. Decidieron no tener hijos, se casaron al año y llevan 18 años juntos.