Alejandra Azcárate: el hombre que la auxilió en intento de robo en el norte de Bogotá

La popular actriz Alejandra Azcárate denunció que el pasado martes había sido víctima de un intento de robo. Su caso se sumó al de varios famosos que también han manifestado por redes sociales su preocupación por las diferentes modalidades que toman los delincuentes para hurtar en la ciudad.

Según Azcárate, el robo ocurrió el pasado martes, 28 de noviembre, en la calle 81 con novena, en la ciudad de Bogotá, sobre las 8:30 a.m.



La comediante relató que todo sucedió cuando llegaba a un establecimiento de la zona para un desayuno de negocios, Conforme contó, cuando se parqueó frente al lugar y agarró su cartera para bajarse del auto apareció un delincuente.



Puede leer: Robo a Silvestre Dangond: defensa dice que $ 220 millones no caben en caja de perfume



"Al parecer, hay muchos hampones que han cogido esta nueva modalidad que al estar atentos, frente al hecho de que uno abra la puerta, pasan al lado con la moto y le jalonean a uno la cartera", indicó Azcarate en sus redes.



A pesar de la rapidez de los hechos, su reacción natural fue tomar la cartera. Producto del movimiento, el motoladrón terminó estrellándose con el espejo retrovisor de la camioneta de la que ella se estaba bajando.



Lea además: Video: fuerte balacera entre la Policía y un delincuente en Bogotá por camioneta robada

El hombre que auxilió a Alejandra Azcárate

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Azcárate habla del escándalo de la narcoavioneta en su nuevo monólogo. Foto: Instagram: @laazcarateoficial

No obstante, un hombre de 60 años que pasaba por la zona ayudó a la actriz y la auxilió en el angustiante momento. Ella no dudó en contar su historia en las redes sociales. Además, de agradecerle públicamente por su buen gesto.



"Estas son las personas que uno tendría que dignificar", dijo Azcárate mientras mostraba el emprendimiento con el que Manuel Perdigón se gana la vida todos los días.



Más noticias: Video: niño roba un montacargas en Estados Unidos y es perseguido por la Policía



Manuel explicó que vende arroz con leche preparado por su esposa hace 40 años por un precio de 4.000 pesos. "Me lo llevo, me lo llevo" dijo la artista mientras enfocaba al hombre.



El hombre incluso le comunicó su número de teléfono, indicando que si es necesario hace domicilios y lo lleva a cualquier parte de la ciudad. En la parte final del video aparece Azcárate degustando uno de estos postres.

También puede leer: