‘Armemos rumba en los sótanos’: Azcárate le responde a ‘Epa Colombia’

Este sábado, ‘Epa Colombia’ volvió a dedicarle una publicación a Alejandra Azcárate, que podría ser vista por algunos usuarios de redes sociales como una nueva confrontación. Sin embargo, Barrera aseguró que quería hacer las paces.



Se trata de una canción de guaracha en la que Daneidy Barrera usa la frase, dicha por Acárate, “vengo de recorrer los sótanos del infierno” como eje central. Si bien en la publicación que se encuentra disponible en su Instagram solo muestra la composición, ‘Epa Colombia’ contó en otras publicaciones por qué la hizo y le envió a Azcárate un mensaje de reconciliación y apoyo.

“Todo lo que quería decirle a Alejandra Azcárate es que uno pasa por momentos difíciles de la vida y yo nunca le pediría a la Fiscalía que la investigara. Quiero que hagamos las paces porque yo no pagaría con la misma moneda”, señaló Barrera.



‘Epa Colombia’ hacía referencia a otros enfrentamientos que han tenido a través de redes sociales, puntualmente a las publicaciones de Azcárate refiriéndose al proceso judicial en su contra por los daños que le hizo a una estación de TransMilenio.

En esta ocasión, Alejandra Azcárate no guardó silencio y respondió con humor a la publicación de ‘Epa Colombia’.



“¡Eso, Epa! Armemos rumba en los sótanos, que el dueño no me ha podido sacar ni con el trinche”, escribió en un comentario.

En días pasados, la empresaria Daneidy Barrera se había sumado a las críticas contra la actriz y presentadora Alejandra Azcárate, luego de que reapareciera con un video hablando sobre el difícil momento que vivió por el escándalo en el que se vio involucrado su esposo, Miguel Jaramillo.



“Yo creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros y yo no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás tengan que transitar por estos espacios porque no hay una sola esquina pasible. Es increíble como a los seres humanos nos puede cambiar la vida en un segundo por un millón de razones”, dijo Azcárate.



En su momento, ‘Epa Colombia’ grabó un video en el que se burló de la actriz y aseguró que “si escupes para arriba, en la cara te cae”.



“Vengo de recorrer los sótanos del infierno (risas). Por eso si tu escupes para arriba, en la cara te cae. Tú no puedes venir a pisotear a las personas y decir: ‘métala a la cárcel’”, dijo la empresaria en un video publicado en su cuenta de TikTok.



