En exclusiva para la revista Aló reapareció con una entrevista muy íntima y humana la actriz, presentadora y humorista Alejandra Azcárate, quien desde Madrid no se guardó nada y habló de todo: de su duro proceso personal y familiar por el caso judicial en que se vinculó al nombre de su esposo; de su renacer emocional y profesional, y de la nueva serie de Netflix ´La Azcárate de frente'.

En la portada de la Revista Aló se ve a una Alejandra Azcárate renovada, con esperanza, superando sus duros momentos y reconstruyendo con una apuesta profesional una nueva etapa con su serie en Netflix en la que toca "temas cotidianos, pero espinosos, un riesgo que pocos corren y que a mí, por el contrario, me encanta asumir. No me tomo la vida tan en serio, así que esa mezcla al parecer es una pócima infalible".



‘Se va a saber la verdad’: Alejandra Azcárate sobre escándalo de avioneta



El proceso luego de la explosiva noticia judicial en la que se vinculó el nombre de su esposo, reconoce Azcárate, ha sido duro: "Constatar cómo tantos me señalaron sin el menor conocimiento de los hechos, poniendo en tela de juicio mi honestidad, fue devastador".



Y el efecto de ello en su carrera, pero sobretodo en el campo personal, fue lo que más le costó: "Me enfermé física y mentalmente, no volví a hablar, mi alma se encogió. Ver a mis papás y a mi hermano sufriendo por nosotros me rompió por dentro". Sin embargo, un nuevo amanecer arranca en la vida de Alejandra.

Portada de Aló con Alejandra Azcárate desde Madrid Foto: Revista Aló

En qué va el caso del esposo de Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate reveló en la Revista Aló que "mi esposo no tiene ningún proceso abierto, jamás ha sido sujeto procesal. La audiencia de los verdaderos implicados será muy pronto y estoy segura de que ese día por fin se sabrá la verdad".



'Que inventen, que chismoseen': Alejandra Azcárate a Lina Tejeiro



Y con la tranquilidad de que lo judicial pronto se esclarecerá, Azcárate contó cómo ha sido su reencuentro con la paz y la tranquiilidad, al tiempo que hace importantes revelaciones sobre el tema de su esposo y de su futuro profesional en esta edición de Aló, revista que ya está en todos los puntos de venta.